Intel "похоронит" два десятка процессоров семейства Skylake-S

Корпорация Intel планирует прекратить производство почти двух десятков настольных процессоров семейства Skylake-S, которые изготовлены по 14-нанометровой технологии. Отметим, процессоры этой линейки дебютировали в 2015 году.

Как сообщает Overclockers, об этом чипмейкер известил своих клиентов в опубликованном накануне документе Product Change Notification.

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Какие процессоры снимут с производства? Отметим, что о прекращении выпуска оверклокерских Intel Core i5-6600K и Core i7-6700K было объявлено еще полтора года назад. Теперь же "на пенсию" отправятся модели с фиксированным множителем линеек Celeron, Pentium и Core. Полный список CPU выглядит следующим образом:

Celeron G3900, G3900T, G3920;

Pentium G4400, G4400T, G4500, G4500T, G4520;

Core i3 -6100, 6100T, 6300 6300T, 6320;

Core i5 -6400, 6400T, 6500T, 6600, 6600T;

Core i7-6700T.

Перечисленные выше процессоры можно будет заказать вплоть до 27 сентября, а их последняя партия будет отгружена 6 марта 2020 года.

Альтернатива. Справедливо отметить, что клиенты Intel по-прежнему могут приобрести аналогичные по характеристикам процессоры из 14-нанометрового семейства Kaby Lake-S. От вышеупомянутых решений Skylake-S они отличаются только чуть более высокими частотами.

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