Intel представила первые собственные 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Компания Intel представила свои первые 10-нанометровые процессоры линейки Ice Lake, которые построены на базе архитектуры Sunny Cove. Сначала "синие" планировали представить CPU Cannon Lake на новом техпроцессе в 2016 году, однако ей удалось реализовать задуманное только сейчас.

Об этом сообщает The Verge.

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В ходе презентации анонсировали шесть новых 4-ядерных моделей CPU Ice Lake-U для лэптопов – от младшего Core i3 до флагманского Core i9. Кроме изменения техпроцесса, новинки обзавелись улучшенной встроенной графикой Gen11 и поддержкой ряда новых технологий, включая Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 и ускорение глубокого обучения DL Boost.

Процессоры Intel Ice Lake представили на CES 2019

По неподтвержденным данным, процессоры нового поколения рассчитаны на работу с оперативной памятью LPDDR4X с частотой 3200 МГц. По заявлению представителей компании, автономность ноутбуков на базе Ice Lake-U составит до 25 часов.

Готовых устройств продемонстрировано не было – в кадр попали только инженерные образцы ноутбуков на базе Ice Lake-U производства Pegatron и Wistron без кодовых обозначений. Отметилась на презентации и компания Dell с лэптопом линейки XPS 13.

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Процессоры Intel Ice Lake стали первыми 10-нанометровыми чипами компании

Также компания представила процессор Intel Xeon, созданный для обработки данных с помощью алгоритмов машинного обучения. Его возможности продемонстрировали на примере технологии 3D Athlete Tracking, отслеживающей дальность и скорость спортсменов.

Вспомнили и 10-нанометровый чипсет Intel Snow Ridge SoC, предназначенный для станций мобильной связи с поддержкой 5G, но подробные технические характеристики не озвучивались.

Харктеристики новых процессоров Intel

По словам разработчиков, готовые решения на базе процессоров Ice Lake-U появятся в продаже до конца 2019 года, обновленная линейка Coffee Lake дебютирует в рознице в конце января. Сроки релиза десктопных 10-нанометровых CPU пока неизвестны.

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