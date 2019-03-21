Intel впервые показала дискретные видеокарты собственного производства: фото

Корпорация Intel показала первые изображения будущих десктопных графических ускорителей линейки Xe. Отметим, это первая попытка "синего" чипмейкера выпустить дискретную видеокарту и создать конкуренцию AMD и NVIDIA.

Судя по представленным изображениям, новинки получат компактные размеры, сравнимые с габаритами "двухслотовых" видеокарт начального уровня, сообщает 4PDA.

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Характеристики. Подробных характеристик новинок представители компании пока не озвучили. По имеющейся информации, команда Intel работает как минимум над двумя графическими процессорами следующего поколения. Предполагается, что дискретные карты будут оснащены графическими процессорами под кодовым названием Arctic Sound и Jupiter Sound.

Видеокарты Intel Xe будут компактного размера



Характеристики видеокарт Intel Xe до сих пор держат в секрете



Скорее всего, видеокарты Intel Xe представят в 2020 году



Видеокарты Intel Xe впервые показали на фото

Отметим это будет первая дискретная видеокарта Intel, сошедшей с конвейера за более чем два десятилетия. Ожидается, что к этому времени компания окончательно перейдет на 10-нанометровый техпроцесс для CPU и GPU собственного производства.

Когда Intel может представить видеокарты? Официального заявления, разумеется, еще нет, но судя по истоков, опытные версии чипов с графикой Xe уже тестируют в лабораториях Intel.

Демонстрация видеокарт Intel Xe – смотрите видео

При этом такая поспешность может указывать на то, что компания представит какое-то готовое решение в ближайшие месяцы. Однако наверняка оно сначала попадет в руки партнеров "синего гиганта" для создания конечных устройств.

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