Иоганн Себастьян Бах – кто он такой и как играть в новый дудл от Google

Дудлы от Google известны большому количеству интернет-пользователей: интерактивные элементы, приуроченные к выдающимся датам и событиям, меняют привычный логотип на главной странице поискового гиганта. Сегодня компания решила вывести возможности привычных картинок на новый уровень благодаря возможностям искусственного интеллекта.

В течение двух дней, 21 и 22 марта, пользователи смогут испытать профессию композитора с помощью оригинального дудла, в основе которого лежат алгоритмы искусственного интеллекта, "натренированные" на произведениях Баха.

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Кто такой Иоганн Себастьян Бах: краткая биография. Это немецкий композитор, органист, клавесинист и скрипач. Большую часть своей жизни он работал при церкви, а его творческие поиски тесно связаны с лютеранской традицией.

За 50-летний период творчества только в течение 5 лет интересы Баха были сосредоточены на светской музыке. Бах был одним из лучших исполнителей на органе в свое время и создал для этого инструмента произведения, которые стали вершиной развития органной литературы.

Иоганн Бах творил практически во всех музыкальных жанрах, однако обошел ведущий жанр своего времени – оперу. Композитору с его глубоким складом мысли, далеким от всего поверхностного и развлекательного, придворная опера была абсолютно чужда.

Иоганн Себастьян Бах "Хорошо темперированный клавир" – слушайте композицию

Самые известные произведения композитора: "Хорошо темперированный клавир" (1722-44), Месса си-минор (ок. 1749), "Страсти за Иоанном" (1724), "Страсти за Матфеем" (1727 или 1729), более 200 духовных и светских кантат, инструментальные концерты, многочисленные произведения для органа и другие.

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К слову, сегодня исполнилось 334 года со дня рождения великого немецкого композитора. Именно по этому поводу Google создал интерактивный дудл в его честь.

Особенности дудла от Google и как в него играть. Фишкой дудла стала его способность адаптировать несложные мотивы из составленного пользователем нотного письма в полноценную мелодию в стиле знаменитого музыкального виртуоза.

После размещения нот на виртуальной бумаге (независимо от музыкальных способностей пользователя) простое нажатие кнопки превращает запись в четырёхголосную полифоническую композицию.

Особенности дудла от Google ко дню рождения Иоганна Себастьяна Баха – смотрите видео

За "расшифровку" нот отвечает алгоритм искусственного интеллекта Google, созданный сотрудниками Google Magenta. Чтобы научить искусственный интеллект сложной профессии музыканта, инженеры провели его предварительное обучение, используя 306 композиций Баха, стиль исполнения которого хорошо структурирован.

В зависимости от предложенного программой "нотного письма" она подбирает наиболее подходящий паттерн и воспроизводит обработанную мелодию прямо в браузере, не обращаясь к удаленному серверу. После создания композиции пользователи могут изменить ее темп и тональность, отредактировать ноты, а при желании – скачать созданную звуковую дорожку или поделиться с друзьями ссылкой на ее воспроизводство.

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Тайны игры. Не обошлось интерактивное развлечение и без своеобразной пасхалки, если кликнуть на специальный рычаг в правой части окна дудла, то интерфейс и звучание мелодии переключается в режим электронной музыки 1980 годов.

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