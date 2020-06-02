На предстоящей конференции для разработчиков WWDC 2020 Apple представит новую версию мобильной операционной системы iOS 14. Несмотря на ежегодное сокращение перечня поддерживаемых устройств, на этот раз компания порадует даже владельцев пятилетних моделей фирменных смартфонов.

Израильское издание The Verifier опубликовало отчет, согласно которому iOS 14 получат все модели, которые совместимы с iOS 13.

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Как стало известно о точных моделях

Информация об этом была найдена в коде предрелизной версии прошивки. Таким образом, iOS 14, если верить источнику, можно будет установить на следующие модели смартфонов Apple:

iPhone 6s/6s Plus

iPhone SE (2016/2020)

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

При этом инсайдеры из издания macrumors отмечают, что для iPhone 6s/6s Plus и классического iPhone SE свежая версия прошивки станет последней официально поддерживаемой.

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Как насчет планшетов

В отчете не раскрываются планы Apple по программному апгрейду семейства планшетов iPad. Презентация прошивки ожидается в рамках мероприятия WWDC 2020 года, которая состоится 22 июня, там и узнаем точный перечень смартфонов и планшетов, которые получат iOS 14.