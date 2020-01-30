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Какими будут iPhone 2021: прогнозы аналитиков

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Какими будут iPhone 2021 / Unsplash

Отраслевой аналитик Мин-Чи Куо, который специализируется на продукции Apple, поделился новой информацией о будущих iPhone. По его словам, следующий смартфон линейки SE в 2021 году получит новый дизайн и сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Что известно про iPhone 2021

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В исследовании, которое представила компания TF International Securities, аналитик сообщил о появлении в 2021 году новой модели iPhone с LCD-дисплеем и сканером отпечатков пальцев, интегрированным в кнопку питания, расположенную на боковой грани смартфона, сообщает MacRumors.

В прошлом месяце Куо уже сообщал, что в новых "бюджетниках" будет отсутствовать Face ID. Такая комбинация позволит Apple создать почти безрамочную модель с небольшим вырезом для фронталки.

Аналитик также заявил о появлении смартфона с рабочим названием iPhone SE 2 Plus, который получит дисплей диагональю 5,5 или 6,1 дюйма. Устройство дополнит линейку дорогих моделей 2021 года, оснащенных как Touch ID, интегрированным в дисплей, так и Face ID.

Другие детали

Подробные спецификации и цены новинок инсайдер не сообщает.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Apple Смартфоны iPhone
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