iPhone упадут в цене: когда ждать снижения цены

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Iphones упадут в цене: когда ждать снижения цены
Iphones упадут в цене: когда ждать снижения цены / Apple-iphone.ru

Apple готовит снижение цен на iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus в мае. Снижение цены в такой период является нетипичным для Apple, но позволит компании поднять продажи до запуска новых моделей iPhone.

Согласно данным инсайдеров из цепочки поставок Apple, в мае компания полностью прекратит производство iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Об этом сообщило издание Expreview со ссылкой на проверенные источники из цепочки поставок Apple.

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Вместе с этим Apple снизит цены на iPhone 7/7 Plus и iPhone Plus 8/8 с целью сохранения или увеличения продаж смартфонов в традиционно слабый летний период.

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Инсайдеры не информируют, планирует ли Apple снижение цен на смартфоны по всему миру или локально в определенном регионе. В связи с этим на текущий момент до конца не понятно, стоит ли ожидать ощутимых скидок на iPhone украинцам. Однако, падению цены – таки быть.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Apple
Источник: 24 Канал
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