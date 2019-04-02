Искусственный интеллект научили диагностировать старение кожи

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Искусственный интеллект научили диагностировать старение кожи
Искусственный интеллект научили диагностировать старение кожи / hyperegio.eu

Компания L'Oréal, занимающаяся производством косметики, ввела технологию диагностирования кожи лица с помощью искусственного интеллекта. Для этого сеть изучила 6 тысяч клинических изображений по старению кожи.

Как рассказали в пресс-службе компании, нейросеть училась на базе более 4500 селфи со смартфонов для 3 групп женщин (азиатской, европейской и афроамериканской внешности) в четырех различных условиях освещения.

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Далее в компании планируют разработать приложение новой диагностики кожи Vichy SkinConsultAI. Оно должно заработать до конца этого года.

Анализ кожи будет работать в несколько этапов:

  1. Женщины загружают селфи на сайт бренда;
  2. Технология обнаруживает 7 признаков старения: морщины под глазами, недостаток упругости, мелкие морщины, отсутствие сияния, темные пятна, глубокие морщины и поры.
  3. Система анализирует старение кожи, и женщины видят свою индивидуальную матрицу старения кожи, сильные стороны своей кожи и приоритетные направления, которые требуют действий;
  4. Женщины получают индивидуальный результат.

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект
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