Искусственный интеллект научили диагностировать старение кожи
Компания L'Oréal, занимающаяся производством косметики, ввела технологию диагностирования кожи лица с помощью искусственного интеллекта. Для этого сеть изучила 6 тысяч клинических изображений по старению кожи.
Как рассказали в пресс-службе компании, нейросеть училась на базе более 4500 селфи со смартфонов для 3 групп женщин (азиатской, европейской и афроамериканской внешности) в четырех различных условиях освещения.
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Далее в компании планируют разработать приложение новой диагностики кожи Vichy SkinConsultAI. Оно должно заработать до конца этого года.
Анализ кожи будет работать в несколько этапов:
- Женщины загружают селфи на сайт бренда;
- Технология обнаруживает 7 признаков старения: морщины под глазами, недостаток упругости, мелкие морщины, отсутствие сияния, темные пятна, глубокие морщины и поры.
- Система анализирует старение кожи, и женщины видят свою индивидуальную матрицу старения кожи, сильные стороны своей кожи и приоритетные направления, которые требуют действий;
- Женщины получают индивидуальный результат.
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