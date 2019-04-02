Искусственный интеллект научили диагностировать старение кожи

Компания L'Oréal, занимающаяся производством косметики, ввела технологию диагностирования кожи лица с помощью искусственного интеллекта. Для этого сеть изучила 6 тысяч клинических изображений по старению кожи.

Как рассказали в пресс-службе компании, нейросеть училась на базе более 4500 селфи со смартфонов для 3 групп женщин (азиатской, европейской и афроамериканской внешности) в четырех различных условиях освещения.

Читайте также: Искусственный интеллект – это ядерное оружие", – Билл Гейтс

Далее в компании планируют разработать приложение новой диагностики кожи Vichy SkinConsultAI. Оно должно заработать до конца этого года.

Анализ кожи будет работать в несколько этапов:

Женщины загружают селфи на сайт бренда; Технология обнаруживает 7 признаков старения: морщины под глазами, недостаток упругости, мелкие морщины, отсутствие сияния, темные пятна, глубокие морщины и поры. Система анализирует старение кожи, и женщины видят свою индивидуальную матрицу старения кожи, сильные стороны своей кожи и приоритетные направления, которые требуют действий; Женщины получают индивидуальный результат.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно