Из компании Apple ушел ключевой инженер

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Из компании Apple ушел ключевой инженер
Из компании Apple ушел ключевой инженер / Mondrian.mashable.com

Один из ключевых инженеров Apple в области полупроводников покинул компанию, хотя амбиции Apple по проектированию чипов для iPhone продолжают расти.

Джерард Уильямс III, старший директор по архитектуре платформы, уволился в феврале, спустя девять лет работы на Купертинського гиганта. Об этом сообщают журналисты ресурса CNET.

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Хотя за пределами Apple Уильямс не пользуется широкой популярностью, он возглавлял разработку всех собственных процессорных ядер SoC Apple, начиная с A7 и заканчивая A12X Bionic, что их использовали в последних планшетах Apple iPad Pro. Apple утверждает, что эта новейшая однокристальная система делает iPad быстрее, чем 92% персональных компьютеров в мире.

В последние годы обязанности Джерарда Уильямса вышли за рамки руководства разработкой ядер CPU для чипов Apple – он отвечал за размещение блоков на однокристальных системах компании. Современные мобильные процессоры объединяют на одном чипе массу различных вычислительных блоков (CPU, GPU, нейромодулей, сигнальный процессор и так далее), модемов, систем ввода-вывода и безопасности.

Втрата такого працівника не є корисною для Apple
Потеря такого работника не является полезной для Apple

Увольнение такого специалиста – серьезная потеря для Apple. Его наработки, вероятно, еще долго будут применяться в будущих процессорах Apple, ведь Джерард Уильямс указан в качестве автора более чем 60 патентов Apple. Некоторые из них относятся к управлению питанием, сжатию данных в оперативной памяти и технологиям многоядерных процессоров.

Чем это грозит Apple

Уильямс покидает компанию как раз в тот момент, когда Apple наращивает свои усилия по созданию новых собственных компонентов и нанимает массу инженеров по всему миру. Согласно последним слухам, Apple работает над собственными графическими ускорителями, сотовыми модемами 5G и блоками управления питанием.

В 2010 году Apple представила свой первый собственный чип в формате A4. С этого времени компания ежегодно выпускает новые процессоры серии A для своих мобильных устройств и даже планирует использовать собственные чипы в компьютерах Mac начиная с 2020-го года. Решение Apple разрабатывать оригинальные процессоры дало ей больше контроля над устройствами, а также позволило сильнее выделяться на фоне конкурентов.

У 2010 році Apple представила свій перший власний чіп в форматі A4
В 2010 году Apple представила свой первый собственный чип в формате A4

В течение многих лет компания создавала собственные чипы только для iPhone и iPad, но в последнее время она предпринимает шаги по выпуску все большего количества компонентов самостоятельно. Например, компания разработала собственный чип Bluetooth, который лежит в основе беспроводной гарнитуры AirPods, а также чипы безопасности, которые сохраняют отпечатки пальцев и другие данные в MacBook.

Джерард Уильямс – не первый выдающийся инженер Apple, который оставил бизнес разработки специализированных чипов, которым руководит Джонни Сроуджи. Например, два года назад архитектор однокристальных систем Apple Ману Гулати перешел наряду с некоторыми другими инженерами на аналогичную должность в Google.

Раніше із подібної посади пішов інший працівник Apple – в Google
Ранее с подобной должности ушел другой работник Apple – в Google

После того, как Гулати покинул Apple, Уильямс взял на себя роль общего надзора за архитектурой SoC. До прихода в Apple в 2010 году Уильямс в течение 12 лет работал в ARM, компании, дизайн которой используется практически во всех мобильных процессорах. Он еще не перешел в новую компанию.

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Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Apple
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