После успешной процедуры стыковки экипаж корабля Crew Dragon покинул корабль и присоединился к астронавтам на борту международной космической станции. Миссия Demo-2 продлится до 120 дней.

24 канал наблюдал за стыковкой и подготовкой к открытию шлюзов. Теперь астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли продолжат свою миссию на борту МКС вместе со своими коллегами: американским астронавтом и командиром МКС Крисом Кесиди и двумя российскими космонавтами и бортинженерами МКС Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.

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Переход астронавтов на МКС

После того, как корабль SpaceX Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции – начался процесс подготовки к переходу его экипажа на борт станции. Весь процесс занял примерно час времени. Дело в том, что перед тем, как открыть люки, нужно нормализовать давление на борту корабля Crew Dragon и на станции. Только после этого экипаж может перейти на станцию.

Екипаж Crew Dragon на МКС



Новый состав экипажа МКС / Скришнот

Прибытие на станцию началось с небольшого курьеза – астронавт Дуглас Херли при переходе очевидно ударился лбом, поскольку потирал бровь пока экипаж готовился к первой онлайн-конференции.

Экипаж Crew Dragon рассказал, что корабль во время полета вел себя жиданно хорошо и большой разницы между полетом и тренировочными упражнениями на симуляторах не ощущалось. Кроме того астронавты отметили, что они хорошо выспались во время отдыха на корабле.

Интересный факт! Астронавты корабля Crew Dragon во время полета дали ему новое название – Endeavour. Так назывался пятый и последний шаттл США.

Теперь астронавты продолжат свою миссию на станции. Окончательный ее срок еще не определен, но NASA нацелена на 120 дней, поскольку это максимальный срок пребывания корабля Crew Dragon на орбите.



Crew Dragon пристыкован к МКС / Скриншот

Стоит отметить, что говорится о конкретном корабле, который участвует в миссии Demo-2. Такой небольшой срок пребывания обусловлен тем, что солнечные панели на корабле не защищены специальным слоем, а затем быстро деградируют под воздействием радиации и других факторов в открытом космосе.

Следующие корабли от SpaceX, которые будут доставлять астронавтов на МКС, будут иметь такой защитный слой и смогут гораздо дольше находиться в космосе.

Стоит также добавить. что космические корабли Crew Dragon – многоразовые. Однако контракт с NASA имеет одну важную деталь – доставлять американских астронавтов на станцию могут только новые модели Crew Dragon. Т. е. повторно они не будут летать, по крайней мере в рамках миссий NASA по доставке астронавтов. Саму же капсулу SpaceX сможет использовать в грузовых миссиях по обеспечению МКС.

Кстати, все о полете Demo-2 вы можете узнать в нашем материале. Мы также подробно рассказали о пилотируемый корабль SpaceX – Crew Dragon.

Когда следующий полет Crew Dragon

Следующий полет, в рамках уже первой полноценной миссии NASA по доставке астронавтов на МКС запланирован на 30 августа 2020 года. Следующий Crew Dragon привезет на станцию четырех астронавтов: Виктора Гловера, Майка Хопкинса, Шеннона Уокера и японского астронавта Соичи Ногучи. Это означает, что в сфере исследования космоса началась новая эра, когда частные компании регулярно будут выводить людей на низкую орбиту Земли.