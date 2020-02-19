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Эксперты DxOMark проведут повторное тестирование камеры Xiaomi Mi10 Pro: в чем проблема

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Камеру Xiaomi Mi10 Pro протестуют еще раз / Фото из свободных источников

Сразу после презентации смартфона Xiaomi Mi10 Pro ресурс DxOMark опубликовал обзор камеры устройства и назвал ее лучшей среди смартфонов, которые уже представлены на рынке. Теперь же эксперты фотолаборатории объявили, что намерены провести повторное тестирование китайского флагмана.

Почему проведут повторное тестирование

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Представители DxOMark заявили, что в обзоре участвовал Xiaomi Mi10 Pro с тестовой прошивкой, которую Xiaomi выпустит для всех владельцев этого смартфона в виде OTA-обновления только 5 марта.

Таким образом, обзор делали с опытным образцом и результаты могут отличаться от того, что получат пользователи в результате. Специалисты намерены провести повторный тест коммерческого варианта Mi10 Pro, чтобы убедиться, отличается ли качество съемки от зафиксированной ранее.

Неофициальная причина

Пока не ясно, является ли данное решение DxOMark реакцией на недавнее заявление, что издание просит у производителей деньги за "правильные" обзоры.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Xiaomi Новости Техно Смартфоны Техно
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