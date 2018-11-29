Электросамокат для города: почему растет популярность этого вида транспорта

Еще несколько лет назад электросамокаты на украинских дорогах выглядели странно. Однако, сейчас такой вид транспорта становится все популярнее. Он компактный, несложный в эксплуатации, и стоит не так и много. Конечно, имеет такой самокат и недостатки. Поэтому стоит покупать электросамокат или нет – поговорим дальше.

Анастасия Нечипоренко пользуется электросамокатом уже 8 месяцев. Она назвала Техно 24 все преимущества и недостатки этого вида транспорта. За это время она проездила уже около тысячи километров.

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Преимущества электросамоката

Проходимость. Очевидно, что на электросамокате можно проехать везде: и по широкой велодорожке, и по узкому тротуару, через парк и тому подобное. Как приятно ехать на своем транспорте, пока город стоит в пробках.

Настя катается на электросамокате уже 8 месяцев

Компактность. Даже велосипед, на котором удобно передвигаться по улицам, требует места парковки. С самокатом все значительно проще – его можно хранить даже в шкафу. Настя рассказала, что катается на электросамокате на работу и сохраняет его в своем офисе:

На работе я держу самокат в сложенном виде в кабинете у стола, а дома он "живет" в коридоре. В общем он очень компактен для перевозки как в багажнике автомобиля, так и в трамваях. Я без проблем захожу с ним во все магазины, в театр и оперу.

Экологичность. Как и любой другой электрический вид транспорта, такой самокат не вредит природе, ведь работает на электричестве, а не на бензине.

Доступность. Этот вид транспорта не требует каких-либо документов или специальных навыков вождения. Он довольно прост в эксплуатации.

Драйвовость. Настя замечает, что самокат создает очень приятные ощущения как своему владельцу, так и прохожим, которые видят такой транспорт.

"Самокат – очень драйвовая штука, которая вызывает у меня и у окружающих просто детский восторг и восхищение. Он привлекает очень много внимания на улицах, люди улыбаются и радуются, когда видят кого-то на электрическом самокате. Я всегда даю прокатиться всем желающим со словами "это обязательно надо попробовать!", и даже несколько друзей после этого тоже приобрели себе!" – говорит пользовательница.

Недостатки электросамокатов



Несмотря на многочисленные преимущества, имеет электрический самокат и недостатки.

Сезонность. Как рассказывает Настя, самокат – это сезонный транспорт. И осенью, а тем более зимой, на нем кататься слишком холодно. Кроме того, не покатаешься на нем и во время дождя.

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Качество дороги. Мы уже упоминали, что электросамокатом можно проехать, практически, где угодно. Однако, им удобно передвигаться по ровной дороге, а горбинки вызывают дискомфорт.

"На самокате как и на велосипеде, сразу замечаешь качество дорог, отсутствие или наличие велодорожек. На моем обычном маршруте тоже такие есть", – замечает Анастасия.

Электросамокат требует качественной дороги

Батарея. На одном заряде батареи на самокате долго не покатаешься. Настя рассказывает, что она заряжает транспорт через день и этого хватает, чтобы дважды добраться на работу и обратно.

Скорость. На этом транспорте можно разгоняться до 20-30 км / ч. Для города такой скорости вполне достаточно. Но на дальние дистанции, например, куда-то за пределы города, на нем не уедешь.

Советы будущим пользователям

В соцсетях есть много тематических групп, поэтому Настя рекомендует пользователям приобщаться, ведь там можно найти много вопросов по эксплуатации.

Кроме того, на своем "железном коне" Настя заменила покрышки на более комфортные.

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"Замена покрышек, говорит пользователь, – решение, связанное с комфортом езды. Большие колеса дают мягкий ход даже по мостовой".

Что такое электросамокат

Выглядит он, фактически, так же, как и обычный самокат. Но он оснащен мотором, поэтому может ехать самостоятельно, без помощи ног. Большинство из моделей сложны, поэтому он занимает очень мало места в квартире или даже офисе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКТРОСАМОКАТА Максимальне навантаження: в середнем до 150 кг

в середнем до 150 кг Скорость: 15 – 55 км/год

15 – 55 км/год Цена: в среднем от 5 до 20 тысяч гривен

в среднем от 5 до 20 тысяч гривен Диаметр колес: от 4,5 дюйма

от 4,5 дюйма Батарея:до 50 км на одном заряде

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