Как есть авокадо и что такое томос – топ-запросы украинцев в Google в 2019 году

Компания Google провела презентацию в Киеве и назвала самые популярные запросы, которые украинцы спрашивали у поисковика. В частности, люди спрашивали "что такое томос", "почему падает доллар", а персоной года прогнозируемо стал Владимир Зеленский.

Вопрос "Как"

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Как сделать Instagram темным?

Как удалить аккаунт в Instagram?

Как узнать свой номер телефона?

Как проверить себя в списке избирателей?

Как говорят животные?

Орхидея, как ухаживать?

Как есть авокадо?

Как перекинуть деньги с телефона на телефон?

Как сделать слайм без клея?

Как завязывать шнурки?

Вопрос "Что такое"

Здесь можно проследить влияние выборов и предвыборной агитации. Так как украинцы хотели понять что такое "томос", "импичмент" и даже "мажоритарка". Весь перечень запросов выглядит таким образом.

Что такое томос?

Что такое подагра?

Что такое Формула Штайнмайера?

Что такое "VISLOVO"?

Что такое дебаты?

Что такое сонный паралич?

Что такое Зона 51?

Что такое импичмент?

Что такое NFC?

Что такое мажоритарка?

Вопрос "Почему"

В этих запросах украинцы искали информацию о звездах, которые неожиданно умерли, а также более бытовые вещи, например, туман в Киеве или скисшее молоко.

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Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский не пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему Instagram не работает?

Персона

Этот раздел тоже не удивил. Чаще всего украинцы спрашивали о политиках, а также о певице MARUV, которая оскандалилась на Евровидении, и о Валерии Легасове (советский ученый, один из ключевых персонажей в сериале "Чернобыль").



Реальный ученый Валерий Легасов и актер, который его сыграл, – Джаред Харрис

10 человек, которыми больше всего интересовались украинцы:

Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур

Кстати, как рассказали в компании Google, украинцы начали больше искать на украинском языке. Также интересно, что в 10 запросов за неделю попадает переводчик с русского на украинский.

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