Как есть авокадо и что такое томос – топ-запросы украинцев в Google в 2019 году

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Что искали украинцы в Google в 2019 году / urlscan.io

Компания Google провела презентацию в Киеве и назвала самые популярные запросы, которые украинцы спрашивали у поисковика. В частности, люди спрашивали "что такое томос", "почему падает доллар", а персоной года прогнозируемо стал Владимир Зеленский.

Вопрос "Как"

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  • Как сделать Instagram темным?
  • Как удалить аккаунт в Instagram?
  • Как узнать свой номер телефона?
  • Как проверить себя в списке избирателей?
  • Как говорят животные?
  • Орхидея, как ухаживать?
  • Как есть авокадо?
  • Как перекинуть деньги с телефона на телефон?
  • Как сделать слайм без клея?
  • Как завязывать шнурки?

Вопрос "Что такое"

Здесь можно проследить влияние выборов и предвыборной агитации. Так как украинцы хотели понять что такое "томос", "импичмент" и даже "мажоритарка". Весь перечень запросов выглядит таким образом.

  • Что такое томос?
  • Что такое подагра?
  • Что такое Формула Штайнмайера?
  • Что такое "VISLOVO"?
  • Что такое дебаты?
  • Что такое сонный паралич?
  • Что такое Зона 51?
  • Что такое импичмент?
  • Что такое NFC?
  • Что такое мажоритарка?

via GIPHY

Вопрос "Почему"

В этих запросах украинцы искали информацию о звездах, которые неожиданно умерли, а также более бытовые вещи, например, туман в Киеве или скисшее молоко.

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  • Почему падает доллар?
  • Почему умер Децл?
  • Почему умерла Юлия Началова?
  • Почему Зеленский не пришел на стадион?
  • Почему взорвался Чернобыль?
  • Почему в Киеве туман?
  • Почему скисает молоко?
  • Почему на Троицу нельзя купаться?
  • Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  • Почему Instagram не работает?

Персона

Этот раздел тоже не удивил. Чаще всего украинцы спрашивали о политиках, а также о певице MARUV, которая оскандалилась на Евровидении, и о Валерии Легасове (советский ученый, один из ключевых персонажей в сериале "Чернобыль").

Валерій Легасов
Реальный ученый Валерий Легасов и актер, который его сыграл, – Джаред Харрис

10 человек, которыми больше всего интересовались украинцы:

  1. Владимир Зеленский
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Петр Порошенко
  4. MARUV
  5. Потап
  6. Игорь Смешко
  7. Игорь Коломойский
  8. Билли Айлиш
  9. Валерий Легасов
  10. Алла Мазур

Кстати, как рассказали в компании Google, украинцы начали больше искать на украинском языке. Также интересно, что в 10 запросов за неделю попадает переводчик с русского на украинский.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Google Техно Интернет Новости Техно Владимир Зеленский Игорь Коломойский MARUV Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко Instagram
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