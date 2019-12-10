Как есть авокадо и что такое томос – топ-запросы украинцев в Google в 2019 году
Компания Google провела презентацию в Киеве и назвала самые популярные запросы, которые украинцы спрашивали у поисковика. В частности, люди спрашивали "что такое томос", "почему падает доллар", а персоной года прогнозируемо стал Владимир Зеленский.
Вопрос "Как"
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- Как сделать Instagram темным?
- Как удалить аккаунт в Instagram?
- Как узнать свой номер телефона?
- Как проверить себя в списке избирателей?
- Как говорят животные?
- Орхидея, как ухаживать?
- Как есть авокадо?
- Как перекинуть деньги с телефона на телефон?
- Как сделать слайм без клея?
- Как завязывать шнурки?
Вопрос "Что такое"
Здесь можно проследить влияние выборов и предвыборной агитации. Так как украинцы хотели понять что такое "томос", "импичмент" и даже "мажоритарка". Весь перечень запросов выглядит таким образом.
- Что такое томос?
- Что такое подагра?
- Что такое Формула Штайнмайера?
- Что такое "VISLOVO"?
- Что такое дебаты?
- Что такое сонный паралич?
- Что такое Зона 51?
- Что такое импичмент?
- Что такое NFC?
- Что такое мажоритарка?
Вопрос "Почему"
В этих запросах украинцы искали информацию о звездах, которые неожиданно умерли, а также более бытовые вещи, например, туман в Киеве или скисшее молоко.
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- Почему падает доллар?
- Почему умер Децл?
- Почему умерла Юлия Началова?
- Почему Зеленский не пришел на стадион?
- Почему взорвался Чернобыль?
- Почему в Киеве туман?
- Почему скисает молоко?
- Почему на Троицу нельзя купаться?
- Почему нельзя ходить в туалет ночью?
- Почему Instagram не работает?
Персона
Этот раздел тоже не удивил. Чаще всего украинцы спрашивали о политиках, а также о певице MARUV, которая оскандалилась на Евровидении, и о Валерии Легасове (советский ученый, один из ключевых персонажей в сериале "Чернобыль").
Реальный ученый Валерий Легасов и актер, который его сыграл, – Джаред Харрис
10 человек, которыми больше всего интересовались украинцы:
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Кстати, как рассказали в компании Google, украинцы начали больше искать на украинском языке. Также интересно, что в 10 запросов за неделю попадает переводчик с русского на украинский.
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