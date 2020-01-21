Как работает устройство для взлома iPhone и Android-смартфонов: видео

Израильская компания Cellebrite анонсировала девайс для разблокировки смартфонов под управлением iOS и Android еще летом 2019 года, однако только недавно появилась информация о начале поставок "хакерского" девайса. Один из таких устройств заказала шотландская полиция, которая показала его в работе.

Что известно об устройстве

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На видео, которое опубликовала полиция, показано, как выглядит интерфейс прошивки прибора, и данные сотрудники правоохранительных органов могут извлечь из памяти смартфона. Кроме журнала вызовов и SMS, система сможет просмотреть галерею фотографий и другую информацию.

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Использование устройства

Видеоряд также объясняет, как и когда устройство будет использоваться. Вероятно, девайс не будет иметь доступ ко всей хранящейся в памяти гаджета информации в каждом случае – будет обработан только небольшой набор данных, представляющих интерес для расследования. Это должно уменьшить количество времени, которое смартфон проводит в руках полицейских.

Авторы ролика отмечают, что машина будет вести детализированный учет пользователей прибора и времени, которое они потратили на извлечение данных.

Хотя в качестве "подопытного" использовался Android-смартфон, устройство, по заявлению разработчиков, может разблокировать даже новейшие модели iPhone.

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