Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным

Недавно украинский стартап Newoldstamp отобрали для программы известного американского акселератора 500 Startups. Львовский проект выбрали из 2 тысяч других стартапов. Мы пообщались с основателем стартапа Владимиром Залоговым и расспросили его, что надо уметь и делать, чтобы идея привела к успеху.

Что известно о Newoldstamp?

Владимир Заставный основал стартап Newoldstamp в 2015 году. Идея проекта заключается в генерации email-подписей для бизнеса. В нем можно создавать кликабельные html-подписи на основе шаблонов, а также управлять ими в единой админ-панели. Есть две версии программы – расширенная предусматривает доступ к аналитике, баннерным компаниям. Подписями Newoldstamp уже пользуются сотрудники таких известных компаний как Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle и другие.



Сейчас часть команды вместе с Заставным находится в Сан-Франциско, где в течение 4 месяцев они будут проходить обучение, а также получат финансирование для продвижения стартапа.

Интересно: Американцы купили украинский стартап StepShot

Команда Newoldstamp

Как долго вы в США? В Сан-Франциско приехали все члены вашей команды?

На программу мы отправились в марте. В течение апреля состоялись отборочные этапы. Уже в мае я прилетел в Сан-Франциско. Здесь проходили встречи и интервью. Также была неделя интенсивного обучения.

Наша команда состоит из 12 работников. Часть коллег осталась во львовском офисе. На программу сначала я прибыл сам, ибо остальные члены команды еще получали визу. Позже ко мне присоединилось еще трое моих коллег.

Кстати, а сложно ли получить американскую визу?

К сожалению, действительно есть трудности. Я получил визу еще два года назад, когда посетил США в рамках похожего проекта. Получал визу по приглашению американской организации и тогда с десятилетней визой проблем не возникло. В прошлом году наша руководитель маркетинга тоже ехала в США на конференцию и тоже легко получила визу.

Сейчас двое наших сотрудников попытались получить визу по этой программе, то ее выдали сроком до конца сентября (до завершения программы). Это несколько странно, ведь обычно выдают именно 10-летние визы. Я также планировал на время программы забрать с собой жену и дочь, однако они визы так и не получили. То есть ситуация с визами сложная.



Сейчас часть команды находится в Сан-Франциско

Немного заденем тему политики. Чувствуете ли вы влияние выборов на ведение проекта? И вообще имеет ли политика большое влияние на бизнес в Украине?

Я со школьной парты знаю, что экономика – это отражение политики. В Украине эти две сферы особенно тесно связаны. Конечно, от выборов очень многое зависит – какой вектор выберет страна, каким будет курс доллара. Поэтому в Украине бизнес живет от выборов до выборов.

При этом в нашей стране есть сфера, которая развивается так сказать не "благодаря", а "вопреки" – это IT-сфера. Сейчас она практически не имеет государственного влияния. Поэтому и влияние от выборов здесь, пожалуй, наименее заметное. Хотя мы уже имеем опыт, когда государство пробовало таки вмешаться в эту сферу.

Вернемся к теме стартапов. Расскажите больше о вашем проекте? Как появилась идея?

У меня был опыт в сфере маркетинга. Я часто сталкивался с проблемой подписей, поэтому хотел создать брендированные подписи для руководства и менеджеров. Делал это собственноручно и это отнимало много времени. Ведь нужно было сотрудничать с дизайнерами, утверждать проект с руководством. После этого нужно было помочь с установлением этой подписи для всех работников.

Читайте также: Украинский стартап запустил производство умных домов

Я был членом организации AIESEC, там было требование, что ее члены должны иметь брендированную двуязычную подпись. Поэтому эту идею я решил перенести на компанию, в которой я работал.

Тогда и пришло понимание проблемы. Обычно такие подписи заказывают на специализированных сайтах или в дизайн-агентствах, или же ищут разработчиков, чтобы прописать эту подпись через код. Именно тогда и появилась идея создать такой продукт.

Мы начали с того, что запустили простую версию продукта. Я не разработчик, поэтому пришлось привлечь к работе некоторых друзей. Это заняло примерно год – от идеи до запуска первой ее версии. Главная цель состояла в том, чтобы определить есть ли спрос на такую электронную подпись среди потенциальных клиентов.

Одна из первых версий Newoldstamp

В начале 2015 года мы запустили первую бесплатную версию. Уже за первое полугодие существования мы поняли, что заинтересованность есть. Поэтому решили запустить еще одну продвинутую платную версию, в которой учли пожелания клиентов – продукт выпустили в начале 2016 года. Наши клиенты могли покупать пакет, в зависимости от количества подписей.

Кто является вашими основными заказчиками? Сотрудничаете с украинскими компаниями?

У нас есть много пользователей в Украине, но это, в основном, это бесплатная версия. Мы видим интерес со стороны компаний, но украинцы, в основном, не готовы платить. И речь идет даже не о стоимости, или о возможности самой компании. Думаю, это проблема менталитета. Украинцы не готовы платить за подобный сервис, хотя заграницей это является нормой – услуги имеют свою цену. Надеюсь, эта ситуация будет меняться и у нас.

Так выглядит самая новая версия продукта

Около 30-40 % клиентов у нас из США. Также имеем пользователей из других англоязычных стран – из Австралии, Канады, Великобритании. Недавно мы запустили испаноязычную версию сайта, что позволило привлечь много пользователей из Латинской Америки.

Говорят, что 90% стартапов проваливаются. Согласны ли с утверждением? Если да, то почему так происходит?

Это действительно так. Я это могу утверждать по собственному опыту пребывания в Кремниевой долине. Здесь у каждого второго таксиста есть свой стартап, который он пробует, или когда-то пробовал развивать. Инвесторы тоже это понимают и не сосредотачиваются на одном проекте – они вкладывают средства параллельно в несколько идей, надеясь, что хоть одна будет иметь успех.

Из-за того, что идей очень много и они не проверены, многие проекты закрываются на ранних стадиях.

Читайте также: Французы назвали украинскую команду самым инновационным стартапом

Наш стартап развивался не по классической схеме. В большинстве случаев учредитель с идеей начинает искать инвесторов и привлекать средства для ее реализации. Мы пробовали этот этап пройти самостоятельно, без привлечения внешних средств. Мы разработали MVP (минимально жизнеспособный продукт) – создали простую версию нашей идеи, чтобы проверить, будет ли она работать. Это дало возможность уже зарабатывать, хотя бы для того, чтобы иметь офис и выплачивать зарплату работникам. То есть нашими инвестициями были средства наших клиентов.

Есть еще одна проблема для стартапов. Идея может не найти своего пользователя. Она может быть неинтересной или неактуальной для большого количества людей. Бывают случаи, когда есть хорошая команда, они создали продукт и привлекли достаточно инвестиций, но рынок не воспринимает эту идею, или есть другие лучшие решения. Есть много проектов, в которые вложили миллионы долларов, но они тоже прекращают существование.

Один украинский аналитик утверждает, что сейчас на мировом рынке есть много инвестиций, но недостаточно свежих идей. Инвесторы буквально "дерутся" за интересные идеи. Что думаете по этому поводу?

Даже в Украине есть достаточно людей, обладающих большим капиталом и могут инвестировать. В США, в частности, в Калифорнии, большинство сосредоточенных инвестиций в проекты, связаны с новейшими технологиями. Идей на американском рынке тоже хватает, но сейчас инвесторы уже не хотят вкладывать деньги в просто идею. Они хотят иметь доказательства, что идея сработает, хотят видеть команду и слышать отзывы пользователей, которые доказывают, что продукт является интересным.

В нашем случае уже есть готовый продукт, уже есть клиенты, приносящие нам средства. Поэтому нам гораздо проще идти к инвестору и привлекать инвестиции.

Все начинается с идеи

Что самое важное для успешного стартапа – идея, команда или инвестиции?

Эти три понятия взаимосвязаны. В зависимости от направления деятельности они имеют разный вес. Что важнее? На каждом этапе развития стартапа, эти понятия имеют разную ценность. По моему мнению, на первом месте идея. Она должна быть актуальной и решать реальную проблему на рынке, которая затронет большое количество пользователей. В этом случае продукт будет развиваться даже без инвестиций.

На втором месте идет команда. В нашем случае особенно важной была команда. Ведь была идея и понимание куда двигаться дальше. Но хороших специалистов найти было сложно. Во Львове очень много аутсорсинговых компаний, которые работают немного по другому. Там очень высокие зарплаты. А если вы продаете продукт, а не рабочую силу и доход поступает исключительно от ваших клиентов, здесь конкурировать на рынке труда сложно. Однако, если идея хорошая, то обязательно найдутся единомышленники, которые помогут с ее воплощением – как и случилось в нашем случае.

Ну и инвестиции – это подтверждение, что ваш продукт действительно имеет будущее. И это позволяет стартапу развиваться значительно быстрее. Эта акселерационная программа помогает нам значительно активнее развиваться, привлекать новых клиентов. Также программа позволяет лучше понять свой рынок, а также как лучше удовлетворить потребности наших клиентов.

Дайте тнесколько советов новичкам, которые только мечтают о запуске стартапа. С чего стоит начинать?

Первое – верить в идею и пытаться реализовать ее максимально быстро, чтобы убедиться, что она действительно будет работать.

Во вторых, засучить рукава и очень много работать. Ведь мы видим много примеров историй успеха, но мы не видим значительный кусок айсберга. Это огромная и кропотливая работа. Это много бессонных ночей и работа без вихидних.

Читайте также: Украинцы придумали "вечный блокнот": стартап уже собрал 27 тысяч долларов

Третье – это иметь долгосрочное видение. Нельзя запустить проект и надеяться, что уже завтра он станет очень успешным. Даже Убер ждал 10 лет, чтобы все поняли – это будущее для общественной перевозки. Поэтому любая идея и продукт должны иметь долгосрочную стратегию. Со времени моей идеи прошло уже 5 лет. И только сейчас мы попали в акселератор, что позволит нам двигаться значительно быстрее.