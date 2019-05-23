Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше

Сейчас тяжело представить нашу жизнь без холодильника – он стал привычным во всех домах. Однако, когда дело доходит до покупки нового устройства, могут возникнуть проблемы, ведь на рынке бытовой техники представлено немало "холодильных шкафов" на разный вкус. Поэтому возникает логичный вопрос: какие холодильники существуют и какой лучше выбрать.

Существует множество классификаций холодильников: по типу системы охлаждения, в зависимости от количества камер, в зависимости от расположения морозильных камер, по способу установки и другие. Однако, чтобы не запутать вас еще больше мы выделили несколько популярных видов холодильников.

Холодильники XXL

Возможно, пользователям более известны модели Side-by-Side, которые отличаются среди других большим объемом для хранения продуктов. Однако производитель холодильников Siemens решил пойти немного дальше и представил собственное видение действительно больших холодильников.

Холодильники Siemens XXL обладают рядом преимуществ перед своими конкурентами. К примеру это увеличенный объем для хранения продуктов. Холодильник шириной 70 сантиметров вместит на 55% больше, чем стандартный, имеющий ширину 60 сантиметров. Кроме того, он занимает значительно меньше места, чем Side-by-Side. Также решения от Siemens имеют больший объем холодильной камеры – 479 литров, тогда как Side-by-Side могут предоставить в пользование лишь 360 литров.

Siemens XXL также имеют весомое преимущество в заморозке продуктов: за 24 часа они могут заморозить 18-20 килограмм овощей, фруктов или мяса, а вот их основные конкуренты за то же время могут заморозить лишь 11 килограмм.

Также следует отметить технологию varioZone. Внутреннее пространство морозильных камер холодильников Siemens может подстраиваться под Ваши потребности. Так, Вы можете вынуть все контейнеры и полочки, чтобы освободить место для очень объемных продуктов – например, для целого лосося.

К тому же, Siemens XXL имеет класс энергоэффективности А++, что позволяет ему для своей работы использовать значительно меньше электроэнергии: 100 Вт против 374 Вт. Это очень удобно, ведь отдав предпочтение холодильникам Siemens XXL вы получаете не только больше пространства для хранения ваших продуктов, но и значительно сокращаете расходы на электричество.

Встроенные холодильники

Полностью интегрированные приборы устанавливаются с использованием вашего мебельного фасада. А для особого эксклюзивного вида можно даже выбрать декоративную панель.

Основные параметры встроенных холодильников:

тип: полновстраиваемые или частично встраивается. Первый тип точно прячется в нише, предусмотрены дверца от шкафа или выдвижная стенка. Частично встроенные модели подходят для экономии пространства или дополнения кухонного дизайна;

характеристики: по высоте холодильники варьируются в пределах 40-220 сантиметров, шириной 30-160 сантиметров, глубиной 40-70 сантиметров. Объем холодильного отсека составляет 78-550 литров, морозильная камера 12-515 литров;

число камер: 1, 2 и более;

Кроме того, у агрегатов такой категории встроенная система принудительной вентиляции No Frost без надобности в размораживании. Сенсоры внутри морозильных шкафов считывают необходимую информацию для выполнения автоматического размораживания прибора, например, к таким показателям относится температура в помещении, или же количество открываний дверцы.

На что обратить внимание при выборе холодильника?

Морозильная камера

Морозильной камерой называют камеру для быстрой заморозки продуктов в морозилке или холодильнике с последующим их хранением при температуре не более -18 градусов. В многокамерных холодильников морозильные камеры располагаются сверху, внизу или в боковой части холодильного отделения.

Зона свежести

Зона свежести еще называется нулевой камерой, то есть в камере температура составляет около 0ºС.

Выгодное решение трехкамерные холодильники, с отдельной камерой зоны свежести. Производитель бытовой техники Siemens предлагает несколько видов зон свежести, которые отличаются своими технологиями: hyperFresh, hyperFresh plus и hyperFresh premium.

Отделение hyperFresh гарантирует значительно более длительную свежесть продуктов и чрезвычайно простое в эксплуатации. К тому же, его форма и функционал разработаны специально для того, чтобы создать благоприятную среду для ваших овощей и фруктов.

Отделение hyperFresh plus создает идеальные условия для хранения ваших продуктов свежими вдвое дольше. Чтобы сохранить фрукты и овощи свежими максимально долго стоит выбрать желаемое и в отделении будет установлен оптимальный уровень влажности

Отделение hyperFresh premium позволяет хранить продукты до трех раз дольше. Более того, с помощью интеллектуальной панели управления можно выбрать вид овощей или фруктов, которые вы загрузили в отделение, при этом оптимальный уровень влажности устанавливается автоматически. Благодаря зоне сохранения свежести с температурой близкой к 0°C рыба и мясо также будут сохраняться при необходимых условиях.

Льдогенератор

Льдогенератор – это встроенное устройство для получения льда, для работы которого холодильник подключают к водопроводу, и вариант заполнения специального резервуара водой. При заполнении его льдогенератор выключается. При этом лед не контактирует с другими продуктами и не впитывает запахи.

У дорогих моделей холодильников льдогенератор оснащается ножом для разрезания льда, он делает кубики или крошку.

Класс энергопотребления

Данный показатель отражает уровень экономичности, обозначается заглавными латинскими буквами от А до G. Оборудование эконом класса маркируется А, В и С. Недавно насчитывалось только 7 классов, но появились другие, экономические виды (классы А +, А ++, А +++ ).

Технику промежуточного класса маркируют буквой D, а устройства с высоким и повышенным расходом энергии – E, F, G.

Все холодильники относятся к классам A / B / C / D. Для удобства производители холодильников каждый класс маркируют своим цветом (высокоэкономичные – зеленым, а D – красным).

Уровни потребления электричества делятся на классы по индексу энергоэффективности. Экономичными считаются классы А, А ++, А +++ – экономят 50% электроэнергии.

К экономическим классам относят А и В, а С и D – к средней энергозатратности, так как экономится лишь 15%. Сейчас оборудование с классами D, E, F, G не пользуется популярностью из-за энергетической неэффективности.

Потребление электроэнергии холодильником зависит от частоты открытия дверей, его загруженности, объема каждого отсека, внешней температуры, этот показатель снижается с помощью повышения КПД компрессора и модернизации корпусных термоизоляции.

Класс энергопотребления присваивается оборудованию в соответствии с объемом, системой размораживания и других параметров. Показатель варьируется в пределах 88-803 квтч/год.

Как выбрать холодильник для себя?

Для семьи из 2-3 человек комфортно использовать двухкамерный холодильник с компрессорным охлаждением и умеренным потреблением электричества. Кстати, компания Siemens обеспечивает клиентов 10-летней гарантией на компрессоры фирменных холодильников.

Для габаритных помещений подойдут большие модели и, наоборот – в кухне малых размеров покупайте компактные модели. Для желающих приобрести качественное оборудование с большим пространством следует остановить выбор на XXL. Модели подойдут для пользования большими семьями.

Выбирая холодильник, обратите внимание на наличие звуковой и световой сигнализации. Сигнал срабатывает при оставленной открытой двери и выключении энергии.

Кроме того, в дорогих холодильниках Siemens температура всегда поддерживается константной и нет перепадов температур внутри холодильника после открывания дверей, что обычно негативно сказывается на качестве продуктов и способствует более быстрому разрушению витаминов.