Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание

Выбор холодильника для дома – вещь не простая. Надо обращать внимание на многие детали, чтобы не пришлось через некоторое время идти за другой моделью. Ниже мы расскажем несколько простых советов, которые помогут выбрать идеальную модель.

Габариты

Самое важное, с чем нужно определиться перед выбором конкретной модели холодильника – его габариты. От которых, собственно, зависит и полезный объем камер. Рассчитывать размеры и вместимость холодильника стоит, исходя из площади кухни, численности семьи и привычек хранения продуктов в Вашем доме.

Если проблемы с расположением новенького холодильника не возникают, посчитайте примерно, какого объема вам нужен холодильник. Обычно для семьи с 2-4 человек идеально подходят холодильные камеры объемом 200-400 литров.

Комфорт и стиль свежести

Каждый представленный на рынке холодильник имеет специальную наклейку, на которой можно увидеть не только букву, которая относит устройство к тому или иному классу энергопотребления, но и узнать сколько киловатт в год "съест" Ваш новый холодильник.

Например, многие специалисты советуют холодильники от Siemens, ведь они сочетают в себе инновационные технологии и современную эстетику.

Уровень шума

Большинство производителей указывают в характеристиках своих моделей уровень шума, который измеряется в децибелах. Разрешенная норма "комфортного" шума для холодильника ограничена в 45 децибел. Интересно, что разработчики холодильников нового поколения позаботились о том, чтобы они работали максимально тихо.

Сегодня, наиболее популярны рефрижераторы с функцией iSensoric – инновационные сенсоры и интеллектуальное программное обеспечение позволяет подстраивать уровень шума и даже температуру к окружающей среде. Все для того, чтобы снизить энергозатратность и повысить уровень комфорта пользователей.

Достоинство современного рынка бытовой техники – это огромное предложение самых разнообразных моделей на любой вкус, цвет и бюджет. Поскольку модельный ряд измеряется даже не десятками, а сотнями возможных вариантов, после определения с размером, типом установки, системой охлаждения и расположением морозильной камеры, а выбирать вам.

Выгодное решение XXL

До недавнего времени компания Siemens предлагала решение side-by-side, как удачное сочетание дизайна, габаритов и разумных технологий. Однако сейчас компания выводит на рынок еще более современное решение – холодильники Siemens XXL. Новинка имеет ряд преимуществ не только над стандартными холодильниками, но также над устройствами side-by-side.

В частности, по сравнению со стандартными холодильниками, объем холодильников Siemens размера XXL на 55% больше. Размер холодильной камеры составляет 479 л. Кроме того, такой холодильник может заморозить больший объем продукции (до 18-20 кг в сутки).

В отличие от side-by-side, новинка XXL более энергоэффективна – всего 100 Вт по сравнению с 374 Вт в side-by-side.