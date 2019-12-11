Какой гаджет стал самым значимым в последнем десятилетии

Издание The Verge подготовило список из 100 наиболее значимых гаджетов последнего десятилетия. По мнению журналистов авторитетного издания, наиболее значимым стал выход iPhone 4, который ознаменовал новую веху в развитии фирменных смартфонов компании Apple.

"Четверка", выполненная в корпусе из стекла и металла, стала не только самым красивым представителем модельного ряда iPhone, но и радикально отличалась от своих предшественников с технической точки зрения, говорится в материале The Verge.

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За что iPhone 4 заслужил первенство

iPhone 4, несмотря на то, что был уже аппаратом четвертого поколения, во многом был первопроходцем.

Он стал первым iPhone, который получил Retina-дисплей с плотностью пикселей 326 ppi

Первым iPhone с фронтальной камерой

Первым iPhone под управлением iOS, которую переименовали с iPhoneOS

Первым iPhone с процессором A4, который разработала сама Apple.

Именно он положил начало многолетнему преимуществу компании над своими конкурентами, чьи решения уступали купертиновским в реальном быстродействии.

Презентация iPhone 4 – смотрите видео

Результат тех трудов мы можем наблюдать и сегодня, когда процессор A13 Bionic без особых усилий кладет на лопатки Qualcomm Snapdragon 865 по уровню быстродействия. К слову, первые устройства на базе процессора Qualcomm поступят в продажу лишь в 2020 году, а фирменный процессор Apple уже можно оценить в смартфонах линейки iPhone 11.

Крупнейшая утечка в истории Apple связанный с iPhone 4

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Однако iPhone 4 прославился не только своей технологической продвинутостью, но и тем, что именно он стал фигурантом, пожалуй, самой грандиозной утечки в истории Apple. Ведь именно iPhone 4 забывчивый инженер, работавший в команде iPhone, случайно оставил на барной стойке.

За это нерадивого сотрудника уволили, Стива Джобса чуть не хватил удар, а мир за несколько месяцев до релиза увидел, как будет выглядеть новый смартфон Apple.

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