Какой смартфон первым получит операционную систему HarmonyOS: официальное заявление Huawei

Незадолго до официальной презентации смартфона Huawei Mate 30 Pro компания объявила, что устройство все же получит операционную систему Android. Однако из-за напряженных отношений китайского вендора с корпорацией Google судьба прошивки следующего флагмана остается под вопросом.

Как сообщает Gizmochina, ситуацию прояснил генеральный директор китайской компании – он рассказал, чего стоит ожидать будущим владельцам Huawei P40.

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Какие смартфоны получат HarmonyOS? Генеральный директор подразделения потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю заявил, что если ситуация с сервисами Google не будет решена, в следующем году компания начнет использовать в смартфонах собственную операционную систему, начиная с флагманской модели P40.

Он отметил, что HarmonyOS, собственный магазин приложений App Gallery и сервисы Huawei Mobile Services уже готовы прийти на замену решениям Google для смартфонов.

Что известно об операционке Huawei? HarmonyOS позиционируется как универсальное и безопасное решение для всех типов устройств. Фирменный компилятор Ark позволяет разработчикам в короткие сроки адаптировать готовые Android-приложения для работы на новой платформе.

Напомним, анонс флагманских смартфонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro состоится 19 сентября. Новинки дебютируют под управлением Android, но без сервисов Google из коробки.

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