Киевстар запускает еще одну волну закрытия тарифных планов

Украинский мобильный оператор Киевстар анонсировал еще одну волну закрытия устаревших тарифов в период с 15 января по 15 февраля 2019 года. В частности, под закрытие попадает тарифный план "Онлайн 4G"

Об этом пишет издание itc.ua.

Очередное закрытие тарифов также предусматривает автоматический перевод абонентов на подобранные оператором планы из тех, которые новые, но и более дорогие.

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Как пояснили в компании, они пошли на такой шаг, чтобы "улучшить обслуживание абонентов и предоставить им выгодные условия для общения".

Уже известно, что будет закрыт тариф "Онлайн 4G" (абоненты уже начали получать соответствующие SMS-сообщения). Он был введен в августе 2017 года.



Киевстар закрывает тарифный план "Онлайн 4G"

Абонентам предлагают новый тариф "Онлайн 4G +". Он предусматривает 28 дней пользования безлимитом в сети оператора, 200 минут на других мобильных операторов, а также 9 ГБ мобильного интернета 4G и 200 SMS. Абонплата за новый тариф стоит 115 гривен, вместо 75 гривен в старом "Онлайн 4G".

Напомним, ранее в компании заявили, что оператор закрывает обслуживание абонентов в рамках 13 тарифных планов. В компании пояснили, что эти тарифные планы стали устаревшими.

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