Китайцы получили собственную версию игры PUBG Mobile: что об этом известно

В китайских геймеров забрали доступ к игре PUBG Mobile. Главной причиной такого решения стали, как ни странно, деньги, а не потенциальная зависимость населения от жанра Battle Royale и ее агрессивность.

Почему PUBG заблокировали в Китае? Как сообщает 4PDA, не найдя законного способа монетизировать боевик в стране, Tencent решила и вовсе от него отказаться – предоставив взамен доступ к другому шутеру: с патриотизмом и микротранзакциями.

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В течение года Tencent ждала от китайского правительства разрешения добавить в игру покупки. При всей огромной аудитории в стране (ежедневно число активных пользователей достигало 70 миллионов), бесплатная "королевская битва" не приносила никакого дохода.



Постер игры Game for Peace

Какая альтернатива? В итоге проблему решили неожиданным путем: PUBG Mobile заменят на Game for Peace, которую уже одобрило государство. О причинах такой благосклонности нетрудно догадаться.

Что известно о Game for Peace?

Это патриотический тайтл, что восхваляет ВВС Китая (внутри игры даже можно встретить объявления о наборе в военную авиацию) и затрагивает антитеррористические темы. Аналитики предполагают, что новинка может принести Tencent от 1,18 до 1,48 миллиарда долларов годового дохода.

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