Когда iPhone получит поддержку 5G

Пока китайские компании добавляют в новые флагманы модуль для поддержки 5G, новые iPhone. Не сообщала Apple также информацию о том, когда же iPhone все-таки получат поддержку 5G.

И эта информация просочилась в СМИ.

Как пишет Engadget, первый iPhone с поддержкой 5G выпустят аж в 2020 году.

Читайте также: Какие смартфоны Xiaomi имеют модуль NFC и почему это нужно

Согласно сообщению источников, компания собирается использовать модем Intel 8161 в линейке своих смартфонов 2020 года.

Сейчас Apple работает с модемом Intel 8060, однако уже столкнулась с проблемами рассеивания тепла, что вызывает перегрев и приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Также есть слухи, что Apple ведет переговоры с MediaTek о поставке 5G модемов, но это только резервный план, если Intel не решит проблемы со своими модемами.

В самой компании отказалась комментировать эту информацию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно