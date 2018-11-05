Когда iPhone получит поддержку 5G

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Когда iPhone получит поддержку 5G
Когда iPhone получит поддержку 5G / luxfon.com

Пока китайские компании добавляют в новые флагманы модуль для поддержки 5G, новые iPhone. Не сообщала Apple также информацию о том, когда же iPhone все-таки получат поддержку 5G.

И эта информация просочилась в СМИ.

Как пишет Engadget, первый iPhone с поддержкой 5G выпустят аж в 2020 году.

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Согласно сообщению источников, компания собирается использовать модем Intel 8161 в линейке своих смартфонов 2020 года.

Сейчас Apple работает с модемом Intel 8060, однако уже столкнулась с проблемами рассеивания тепла, что вызывает перегрев и приводит к быстрой разрядке аккумулятора.

Также есть слухи, что Apple ведет переговоры с MediaTek о поставке 5G модемов, но это только резервный план, если Intel не решит проблемы со своими модемами.

В самой компании отказалась комментировать эту информацию.

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Теги: Техно Apple iPhone Смартфоны
Источник: Техно
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