Полнолуние в марте: дата и время

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Когда полнолуние в марте 2019 Украина - дата и время
Полнолуние в марте 2019

Полнолуние в марте 2019 года будет 21 марта. Согласно лунному календарю, это будет 15 и 16 лунный день. Старт полнолуния состоится в 3:28 по киевскому времени.

Во время фазы полной луны многие люди жалуются на плохое самочувствие, тревожный сон, ночные кошмары и тому подобное. Также многие утверждают, что становятся раздражительными в этот период. Однако должны отметить, что ни одно из этих утверждений не имеет научной основы и не было доказано.

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Что такое лунный календарь?Это циклическая смена четырех фаз спутника Земли. Так, в этом календаре вы найдете лунные фазы, с учетом влияния Луны на ваше самочувствие.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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