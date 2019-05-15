Когда запустят классическую игру World of Warcraft: официальное заявление Blizzard

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Когда запустят классические серверы World of Warcraft
Когда запустят классические серверы World of Warcraft / Фото из свободных источников

Игра World of Warcraft до сих пор считается одной из самых популярных MMORPG, даже несмотря на меньшую популярность самого жанра. Студия Blizzard решила запустить классические серверы с игрой, чтобы пользователи смогли подготовиться к очередному путешествию Тернистой Долиной.

Когда запустят серверы? Как сообщает 4PDA, классические серверы World of Warcraft запустят 27 августа в 00:00 по киевскому времени.

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Этапы запуска. Над своим ником стоит задуматься уже сейчас, ведь 13 августа Blizzard позволит всем пользователям с активной подпиской создать от одного до трех персонажей и успеть зарезервировать себе самое прекрасное имя из возможных.

С 15 мая избранные игроки получат приглашения для участия в ряде бета-тестов, в которых Blizzard проверит производительность серверов и оценит техническую сторону проекта. Тестирование пройдет в три этапа, последний из которых заканчивается в июле. Список и названия игровых миров будут опубликованы позже.

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Теги: Техно Игры Blizzard Entertainment
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