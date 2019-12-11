Компании Bosch и Daimler проведут испытания автономных роботакси в Сан-Хосе

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Робомобили Bosch и Daimler выедут на дороги / Daimler

Обе компании в сотрудничестве запускают экспериментальный сервис роботакси в калифорнийском Сан-Хосе. Город станет полигоном для испытаний автономных седанов Mercedes-Benz S-Class.

Испытания с участием 30 автомобилей призваны доказать, что робомобили готовы к движению в сложных городских условиях. Но спешить партнеры не собираются: развернуть технологию планируется лишь к 2027 году, сообщает Venture Beat.

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Как будет работать роботакси

Сперва тестовые автомобили будут доступны только в дневное время, а на водительском сидении будет находиться инженер по безопасности, который возьмет на себя управление в случае нештатной ситуации. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет сделать заказ через приложения Daimler Car2Go, MyTaxi или Moovel.

В компаниях утверждают, что главная цель испытаний – подтвердить, что автомобили готовы к самостоятельному передвижению в сложных городских условиях.

Предыстория проекта

В 2017 году Bosch и Daimler инициировали сотрудничество, целью которой было вывести беспилотные автомобили на дороги в течение 10 лет. Bosch отвечает за электронику, например, датчики и блоки управления, а Daimler за автомобили и испытательные установки.

Ранее глава Daimler Ола Каллениус заявил, что пришло время переоценить перспективы развития робоавто. Если еще несколько лет назад их быстрое появление казалась неизбежной, то теперь оптимизм по этому поводу сильно утих. Скажется ли это на общем с Bosh проекте создания робоавто, пока неясно.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Авто Искусственный интеллект Электромобили
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