Коронавирус в пользу: Netflix установил рекорд по количеству посетителей

Пока многие производители терпят серьезные убытки из-за коронавируса и введенного карантина, некоторые компании наоборот наблюдают рост доходов.

В частности, безумный рост популярности переживает сейчас стриминговий сервис Netflix, передает TechCrunch.

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Рекордный показатель

В связи с карантинными ограничениями эксперты Netflix прогнозировали рост количества посетителей сервиса. Однако реальные показатели превысили ожидания.

До карантина компания прогнозировала 7 миллионов новых подписчиков за первый квартал года. На самом деле показатель удвоился – до 15,77 миллиона пользователей.

Сейчас общая база подписчиков сервиса составляет 182,86 миллиона зрителей.

Как это повлияло на доход

Относительно финансовой отчетности, то компания зафиксировала доход в размере 5,77 миллиарда долларов. В письме к инвесторам компания объяснила, как пандемия повлияла на ее деятельность.

Правда, международная выручка окажется меньше прогнозируемой, из-за резкого роста доллара.

Сейчас Netflix оценивает свой рост как кратковременный всплеск. В компании считают, что просмотры и рост аудитории замедлятся, как только правительства смягчат карантин.

Поэтому на второй квартал года в компании прогнозируют 7,5 миллиона новых пользователей.

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