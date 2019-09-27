21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром

Ровно 21 год назад, 27 сентября 1998 была основана корпорация Google. Сегодня она является самым популярным поисковиком в мире. Как обычный стартап сумел монополизировать рынок, а корпорация Google Inc стала одной из самых успешных в мире – далее в материале.

Неофициально история компании начинается в 1996 году, когда два выпускника Стэнфорда Ларри Пейдж и Сергей Брин начали работу над идеей альтернативного поисковика.

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Заметим, что тогда конкуренты индексировали веб-страницы и выдавали результаты в порядке, определенном лучшими совпадениями по ключевым словам в поисковом запросе. А стартап Брина и Пейджа BackRub, прежде всего, показывал те страницы, на которые вело большое количество так называемых перекрестных ссылок.



Сергей Бин и Ларри Пейдж в 1996 году работали над идеей альтернативного поисковика

Таким образом, это фактически стало началом будущего гиганта техноиндустрии. В 1997 году PageRan переименовали в Google, а в 1998 году основатели зарегистрировали Google, Inc. с уставным капиталом в 100 тысяч долларов, привлеченными от соучредителя Sun Microsystems Энди Бехтольшайма. Впоследствии команда перебралась в гараж Сьюзан Войчицки, которая сегодня возглавляет YouTube. И с этого момента Google только развивался и развивался.

Ниже – краткий таймлайн его истории:

1998 год: Кроме стартового капитала от Бехтольшайма, Google привлекает более 1 миллиона долларов от Дэвида Черитона (профессора Стэнфорда), Рама Шрирама (экс-Netscape) и Джеффа Безоса. Далее следуют более скромные инвестиции.

1999 год: Компания привлекает 25 миллионов долларов и переезжает в Маунтин-Вью, Калифорния. Google пытаются продать поисковику Excite, который в то время был лидером, однако покупатель так и не предложил интересных условий.

2000 год: Google становится поисковым провайдером Yahoo и пробудет в такой роли до 2004 года. Затем Yahoo использовала собственную поисковую систему, пока в 2010-м не перешла на Microsoft Bing, а в 2015-м – на объединенные результаты с Microsoft и Google.

Также Google впервые предлагает неанглоязычную версию сайта и запускает "дудлы" – привязанные к дате графические приложения, одним из которых стала полностью функциональная версия Pac-Man.

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2001 год: Бывший руководитель Sun Microsystems Эрик Шмидт входит в совет директоров компании, а позже занимает должность CEO.

2002 год: Запуск сервиса Google News. В то же время Yahoo предлагает 3 миллиарда долларов за компанию, но руководство Google отказывается продавать компанию.

2003 год: Google покупает Blogger, одну из первых блоггинг-платформ. Также компания запускает Google AdSense, который позволяет размещать рекламу на сайтах издателей, в частности в блогах с малым трафиком. Прибылью от рекламы компания делится с этими издателями.

2004 год: Google становится публичной компанией, собрав 1,67 миллиарда долларов в необычном онлайн-аукционе. Также впервые появляется Gmail – email-сервис с огромным онлайн-хранилищем в то время – целый гигабайт (в следующем году этот объем удваивают)! Впоследствии Google запускает Google Print и Google Books – последний позволяет индексировать книги по их содержанию.

Первая версия Gmail (2004 год): видео

2005 год: Компания запускает Google Maps и Google Earth для навигации и передачи изображений со спутников. Позже появляется Google Talk – чтобы пользователи могли чатиться. На дальнейшем размещении акций Google привлекает более 4 миллиардов долларов.

2006 год: Google запускает урезанную версию поисковика для Китая со встроенной цензурой вопреки своей миссии делать информацию во всем мире доступной. Кроме того, компания покупает YouTube, а также запускает Google Docs и Spreadsheets (позже просто Sheets) – бесплатные веб-приложения для конкуренции с продуктами Microsoft Office.

2007 год: Google начинает предлагать мобильную операционную систему Android разработчикам, покупает одну из крупнейших на то время сетей онлайн-рекламы DoubleClick, запускает StreetView в Google Maps.

2008 год: Компания запускает дебютный браузер Chrome, а T-Mobile G1 становится первым смартфоном на Android.

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Реклама T-Mobile G1 – первого телефона на Android

2009 год: Google без лишнего шума запускает проект самоуправляемых автомобилей.

2010 год: Google выпускает свой первый смартфон Nexus One. В то же время в Китае закрывают подразделение поиска в интернете.

Кроме того, чтобы сделать широкополосный интернет доступным, Google начинает строить собственные городские волоконно-оптические сети (до 2016 года).

2011 год: Компания выпускает первый ноутбук Chromebook на собственной операционной системе Chrome, что в основном базируется на веб-приложениях, а также покупает производителя смартфонов Motorola Mobility, преимущественно ради их патентов, инициирует массовые увольнения и завершает операцию до 2014 года. Ларри Пейдж становится СЕО Google.

2012 год: Google демонстрирует Google Glass – подключенные к сети очки, использующие технологии дополненной реальности.

2013 год: Компания покупает приложение для навигации Waze и представляет цифровой медиаплеер Chromecast, предназначенный для воспроизведения на телевизоре потокового видео или аудиоконтента с помощью Wi-Fi.

2014 год: Google покупает Nest – компанию, специализирующуюся на технологиях умного дома, а также раскрывает прототип своего самоуправляемого автомобиля.

2015 год: Google второй раз меняет название, поскольку компанию реорганизуют в холдинг Alphabet, Inc., в котором сам Google – лишь подразделение поискового бизнеса. Сундар Пичаи становится ее CEO. Также происходит запуск нового сервиса Google Photos, что приходит на замену Picasa.

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2016 год: Компания представляет смарт-динамик Google Home, а также голосового помощника Google Assistant как составляющую Home и Allo (Allo позже "поставили на паузу", но окончательно не закрыли).

Первая умная колонка от Google – Google Home

2017 год: Подразделение Alphabet относительно автономных авто Waymo судится с Uber из-за кражи секретной информации и по ряду других причин.

Также Google раскрывает влияние России на выборы президента США в 2016 году из-за закупки рекламы.

2018 год: Через много лет блокировки поисковика в Китае выясняется, что компания разрабатывает проект под кодовым названием Dragonfly, который должен функционировать, учитывая установленную китайским правительством цензуру. В итоге сотрудники протестуют, а потом СЕО Google заявляет, что проект находится на стадии "изучения".

2019 год: В мае 2019 года из-за американских санкций Google вынуждена была разорвать сотрудничество с китайским технологическим гигантом Huawei. Новые смартфоны китайской компании остались без коммерческой версии Android. И это проблема не только производителя смартфонов, но и для Google.

Новый сервис Play Pass: видео

В сентябре 2019 года компания заявила о запуске собственного игрового сервиса Play Pass. Это платная подписка на игры и приложения Google Play без рекламы и встроенных покупок.

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