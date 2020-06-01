Космическое приключение: астронавт Герли заберет с МКС флаг, который оставил там 9 лет назад
Американская компания SpaceX впервые в истории человечества выполнила частный полет к международной космической станции – кораблем Crew Dragon. С момента полета не прошло и нескольких дней, как о нем начали говорить все и даже слагать легенды. Одна из таких историй об астронавте Дугласе Герли, который 9 лет назад оставил на МКС флаг США.
Герли во время полета в 2011 году в рамках программы "Спейс шаттл" взял американский флаг на станцию с собой, пишет "Громадське".
К слову Экипаж Crew Dragon присоединился к астронавтов на МКС: фото
На флаге пишет, что команда следующей американской миссии должна "захватить" его. Впрочем, в том же 2011 году Соединенные Штаты закрыли программу полетов шаттлов к МКС.
Интересную идею с "захватом" американского флага поддержал даже тогдашний президент США Барак Обама. Он пожелал успеха тому, кто это сделает.
Самое интересное, кто именно захватит этот флаг. Через 9 лет это удалось сделать Дугласу Герли – тому же американскому астронавту, который и оставил флаг. Похоже, за 9 лет его так никто и не смог обыграть.
Дуглас Герли в 2011 году оставляет на МКС флаг США
Впрочем, в этой истории есть и еще один победитель – Илон Маск, компания которого и готовила полет. В 2011 году SpaceX в твиттере "официально объявила", что начинает охоту на флаг. Через 9 лет Маск напомнил об этом твите.
Запуск Crew Dragon: коротко
- Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании Маска SpaceX 30 мая 2020 со второй попытки отправил в испытательный полет астронавтов-ветеранов Дугласа Герли и Роберта Бенкена.
- С 2011 года это первый американский пилотируемый корабль, запущенный с территории США. В 2011 Штаты закрыли программу полетов многоразовых шаттлов.
- С тех пор американцы летали в космос на российском "Союзе", причем платили за отправку одного астронавта "Роскосмосу" 90 миллионов долларов.
- Полет на корабле SpaceX обойдется NASA едва ли не вдвое дешевле – в 50 миллионов долларов. Это был первый в истории полет, который готовила частная компания, а не государство.