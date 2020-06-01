Американская компания SpaceX впервые в истории человечества выполнила частный полет к международной космической станции – кораблем Crew Dragon. С момента полета не прошло и нескольких дней, как о нем начали говорить все и даже слагать легенды. Одна из таких историй об астронавте Дугласе Герли, который 9 лет назад оставил на МКС флаг США.

Герли во время полета в 2011 году в рамках программы "Спейс шаттл" взял американский флаг на станцию с собой, пишет "Громадське".

К слову Экипаж Crew Dragon присоединился к астронавтов на МКС: фото

На флаге пишет, что команда следующей американской миссии должна "захватить" его. Впрочем, в том же 2011 году Соединенные Штаты закрыли программу полетов шаттлов к МКС.

Интересную идею с "захватом" американского флага поддержал даже тогдашний президент США Барак Обама. Он пожелал успеха тому, кто это сделает.

Самое интересное, кто именно захватит этот флаг. Через 9 лет это удалось сделать Дугласу Герли – тому же американскому астронавту, который и оставил флаг. Похоже, за 9 лет его так никто и не смог обыграть.



Дуглас Герли в 2011 году оставляет на МКС флаг США

Впрочем, в этой истории есть и еще один победитель – Илон Маск, компания которого и готовила полет. В 2011 году SpaceX в твиттере "официально объявила", что начинает охоту на флаг. Через 9 лет Маск напомнил об этом твите.

SpaceX commencing flag capturing sequence ... - SpaceX (@SpaceX) July 15, 2011

Nine years later https://t.co/CS1LbPLN2N - Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

Запуск Crew Dragon: коротко