"Лазерный" интернет Starlink станет самым быстрым в мире

Сочетание лазерной связи с многочисленными наземными терминалами сделает интернет-сервис Starlink самым быстрым в мире. Ни оптоволоконному соединению, ни нынешним геостационарным спутникам сравниться с ним не удастся. В основе прогноза – анализ документов, переданных американскому регулятору.

Неделю назад SpaceX запустила на орбиту 60 новых аппаратов Starlink, став обладателем крупнейшей группировки околоземных спутников. В течение этого года к ним добавится еще 1400, а к концу десятилетия, если верить Илону Маску, эта цифра достигнет нескольких десятков тысяч.

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Спутниковый интернет Starlink

Уже в этом году спутники Starlink должны начать раздачу скоростного интернета над территорией США. Для подключения к нему пользователям понадобится специальный терминал, снабженный специальной антенной, которая напоминает НЛО. Настраивать устройство не понадобится – терминал сам вернет антенну под нужным углом к ​​небу.

Как будет работать сервис, пока непонятно, отмечает Business Insider. Своими предположениями по этому поводу поделился Марк Хэндли, профессор компьютерных наук в Университетском колледже Лондона. Он опирался на документы Федеральной комиссии по связи США, а также на заявления Илона Маска и Гвинн Шотвелл.

Как будет работать интернет от SpaceX

По мнению ученого, скорее всего, спутники Starlink будут оснащены лазерами для передачи данных на Землю.

Это позволит отправлять сигнал гораздо быстрее, чем оптоволоконной сетью. А поскольку группы Space X расположены на высоте всего 550 км, задержка будет незначительной по сравнению с геостационарными аппаратами, которые вращаются на расстоянии 36 тысяч км от Земли.

На поверхности сигнал спутников будут принимать крупные станции SpaceX, а также небольшие пользовательские терминалы. Последние, по мнению Хэндли, будут не только загружать и выгружать данные, но и выступать в роли критических узлов глобальной сети. Сочетание лазеров с многочисленными терминалами-ретрансляторами сделает сеть SpaceX самой быстрой и устойчивой из ныне существующих.

Система спутников Starlink сможет обеспечить планету самым быстрым на Земле интернетом.

Чем больше пользователей подключится к сети, тем больше у системы будет вариантов для прокладки идеального маршрута сигнала – а значит, и скорость будет выше.

Единственным препятствием для создания неразрывной глобальной сети может стать океан. Однако эту проблему легко решить, разместив терминалы на морских судах, уверен Хэндли.

К слову, в компании SpaceX решили пойти навстречу астрономам, которые жалуются, что спутники помешают наблюдениями. Компания испытывает экспериментальную краску, которая снижает эффект отражения.

Что такое Starlink?Это проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Уже после шести запусков Starlink планирует предлагать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х – по всему миру. SpaceX оценивает затраты на проект примерно в пределах 10 миллиардов долларов. Вместе с тем, благодаря Starlink Илон Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Илона Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.

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