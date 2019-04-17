Lenovo анонсировала ноутбук Youth Edition: особенности и цена новинки

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Lenovo Youth Edition: особенности и цена новинки
Lenovo Youth Edition: особенности и цена новинки / Фото из открытых источников

По сообщениям сетевых источников, компания Lenovo выпустит портативный компьютер Youth Edition (или Xiaoxin Lite). Новинка получит мощный процессор от Intel и видеокарту NVIDIA.

Дисплей и дизайн. Как сообщает Gizchina, Lenovo Youth Edition оснащен 14-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920×1080 пикселей. Ширина боковых рамок вокруг экрана – 7,5 миллиметра. Устройство имеет толщину 19,9 миллиметра и весит примерно 1,6 килограмма.

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Отмечается, что крышку с экраном можно раскрыть на 180 градусов, что позволяет расположить ноутбук горизонтально для совместного использования. Дисплей обладает яркостью 220 кандел на квадратный метр.

Основные характеристики. Основа ноутбука – процессор Core i7-8565U поколения Whiskey Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота составляет 1,8 ГГц (динамически повышается до 4,6 ГГц). Есть встроенный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620.

Lenovo Youth Edition
Ноутбук Lenovo Youth Edition получил мощный процессор Intel

Объем оперативной памяти Lenovo Youth Edition равен 8 ГБ. Подсистема хранения данных объединяет твердотельный накопитель емкостью 128 ГБ и жесткий диск емкостью 1 ТБ.

Кроме того, ноутбук получил дискретный видеоадаптер NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ памяти. Заявленное время автономной работы на одном заряде аккумуляторной батареи достигает 6 часов.

Lenovo Youth Edition
Lenovo Youth Edition обладает стильным дизайном

Цена. Купить ноутбук Lenovo Youth Edition можно будет по ориентировочной цене 750 долларов (около 20 100 гривен).

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Теги: Техно Цены Новости Техно Гаджеты ноутбук Lenovo
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