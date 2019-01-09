Lenovo Smart Clock: представили "умные" часы с поддержкой Google Assistant

Компания Lenovo совместно с Google представила "умные" часы с голосовым помощником. Новинка получила название Lenovo Smart Clock и оборудована 4-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления.

Об этом сообщает Lenovo.

Читайте также: Sony представила 98-дюймовые телевизоры с разрешением 8К

Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным голосовым ассистентом Google Assistant. С помощью голосовых команд можно настраивать будильник, включение воспроизведения музыки и контролировать работу различных приборов в "умном" доме.



Lenovo Smart Clock получил 4-дюймовый сенсорный дисплей

Сердцем Lenovo Smart Clock стал процессор Mediatek 8167S с тактовой частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 8 Гб, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac і Bluetooth 5.0.



Lenovo Smart Clock поступит в продажу весной

Разработчик заявляет, что часы обеспечивают достаточно качественное звучание благодаря встроенному динамику с пиковой мощностью 6 Вт и двум пассивным излучателям.

Продажи Lenovo Smart Clock начнутся весной. Ориентировочная цена – 80 долларов (около 2300 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно