Lenovo представила бюджетный смартфон Lenovo Z5s: характеристики и цена

Во вторник, 18 декабря, кроме смартфона Lenovo Z5 Pro GT, который получил новый процессор Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти, компания представила бюджетный Lenovo Z5s. Новинка получила мощный процессор и практически безрамочный дисплей.

Об этом сообщает 4PDA.

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"Сердцем" новинки стал 8-ядерный Snapdragon 710 в паре с графическим ускорителем Adreno 616. Объем оперативной памяти новинки составляет 6 или 8 ГБ в зависимости от модификации.



Lenovo Z5s получил тройную основную камеру

Lenovo Z5s оснащен дисплеем с защитным покрытием Gorilla Glass, который занимает 92,6% площади передней панели. Диагональ экрана – 6,39 дюйма, разрешение составляет 2340 x 1080 пикселей при соотношении сторон 19,5: 9. В верхней части находится каплевидный вырез для селфи-модуля на 16 Мп. Основная камера с двукратным оптическим зумом состоит из трех объективов на 8 (f / 2.4), 16 (f / 1.8) и 5 (f / 2.4) Мп. Обе камеры работают при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта.



Lenovo Z5s имеет стильный дизайн

Кроме того, новый смартфон получил аккумулятор емкостью 3 300 миллиампер часов с поддержкой технологии быстрой зарядки на 18 Вт. Lenovo Z5s работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ZUI 10.

Технические характеристики Lenovo Z5s

Дисплей

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 x 1080 пикселей

Процессор

Qualcomm Snapdragon 710

Видеопроцессор

Adreno 616

Память

Оперативная: 4 ГБ / 6 ГБ

Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ

Камера

Основная: 16 Мп + 8 Мп + 5 Мп

Фронтальная: 16 Мп

Аккумулятор

3 300 мАч

Операционная система

Android 9.0 Pie



Lenovo Z5s поступит в продажу 24 декабря

Цена Lenovo Z5s

Смартфон выпустят в оранжевом, сером и фиолетовом цветах и начнут продавать в Китае уже 24 декабря. Версия с 4/64 ГБ обойдется покупателям в 205 долларов (около 5 500 гривен), конфигурация 6/64 ГБ будет стоить 230 долларов (около 6 100 гривен), а устройство с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 275 долларов (около 7 300 гривен).

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