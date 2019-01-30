LG начинает работу над технологией 6G

Южнокорейская компания LG совместно с Корейским институтом передовых технологий (KAIST) работают над созданием технологии 6G.

Как пишет PocketNow, компания планирует открыть "исследовательскую лабораторию 6G". Об этом заявил технический директор компании Пак Ил-Пюн.

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Новое подразделение будет работать над изучением и проектированием технологий связи шестого поколения, а также разработкой глобального стандарта для будущих сетей 6G.

Сейчас мировые производители только начали выпускать новые смартфоны, оснащенные модулем 5G. Поэтому, возможно, таким образом LG хочет обогнать конкурентов и параллельно работать над разработкой сетей 5G и 6G.

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