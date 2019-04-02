LG объявила дату старта продаж и цену смартфона V50 ThinQ 5G

Флагманский смартфон LG V50 ThinQ 5G официально анонсировали в рамках выставки MWC 2019 еще в феврале. Однако только сейчас производитель сообщил, когда начнутся продажи новинки и сколько она будет стоить.

Дата выхода и цена. Как сообщает FoneArena, продажа LG V50 ThinQ 5G на территории Южной Кореи стартует 19 апреля. Приобрести новинку можно за 1 119 000 вон, что в пересчете на украинскую валюту примерно равна 27 000 гривен.

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Чехол с дополнительным дисплеем до мая будет поставляться бесплатно вместе с приобретенным смартфоном, а позже его цена составит около 195 долларов (примерно 5300 гривен).

Когда стоит ожидать появления V50 ThinQ 5G на рынках других стран, пока не известно.



LG V50 ThinQ 5G будет стоить примерно 27 000 гривен

Основные характеристики. LG V50 ThinQ 5G получил мощный процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает в паре с графическим ускорителем Adreno 640. Поддержка функционирования в сетях связи пятого поколения обеспечивается интегрированным скоростным модемом Snapdragon X50 5G.

Конфигурация дополняется 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 128 ГБ. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей на 4000 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.



LG V50 ThinQ 5G может работать с двумя дисплеями

Дисплей и камеры. LG V50 ThinQ 5G имеет 6,4-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED. В верхней части дисплея расположена фронтальная камера, выполненная на основе сенсоров на 8 Мп и 5 Мп. Основная камера находится на тыльной стороне корпуса и представлена сочетанием двух 12-мегапиксельных и одного 16-мегапиксельного модулей.

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