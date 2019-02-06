LG показала инновационные дисплеи на выставке ISE 2019

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LG показала инновационные дисплеи на выставке ISE 2019
LG показала инновационные дисплеи на выставке ISE 2019 / Фото: пресс-служба LG

В эти дни в Амстердаме проходит выставка Integrated Systems Europe (ISE) 2019. В рамках выставки LG представит линейку инновационных дисплеев на базе технологии OLED и LED.

Как сообщили в пресс-службе LG, среди прочего компания показала телевизор LG OLED Fall с уникальным 88-дюймовым OLED-дисплеем Flexible Open Frame. Он имеет радиус кривизны до 1000R, поэтому подходит как для пользователей, так и для применения в сфере B2B.

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Также компания представит информационную панель LG Transparent OLED Signage. Это 38-процентный прозрачный дисплей, который позволяет видеть вещи в очень четком изображении, которое накладывается перед объектом. Безрамочный дизайн информационной панели Transparent OLED Signage может быть выложен в виде мозаики.

Кроме того, LG покажет инновационную видеостену Even Bezel Video Wall. Она имеет толщину 0,44 мм и обеспечивает яркие, динамичные изображения с равномерными цветами для еще более высоких и широких углов обзора без искажений.

Также компания LG представит продукты с защитой от воды и пыли для рекламы на улицах. К примеру модель 55XE4F является водонепроницаемой и на 64% легче и на 37% тоньше, чем  предыдущая модель. Поэтому ее можно устанавливать в любом месте, например, на стене, потолке или подставке.

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Теги: Техно LG Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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