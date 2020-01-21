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LG представила первые в мире беспроводные наушники с функцией дезинфекции

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LG Tone Free HBS-FL7: особенности и цена / Pocket-lint

Беспроводные наушники LG Tone Free HBS-FL7 получили встроенную функцию дезинфекции бактерий. Это первые в мире TWS-наушники с подобным функционалом.

Особенности функции дезинфекции

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Уничтожение бактерий происходит с помощью ультрафиолета, разрушающего оболочку бактерий, сообщает Gizmodo.

Излучатель встроен в зарядный чехол наушников и работает, пока они заряжаются.

Характеристики наушников

Технические характеристики Tone Free HBS-FL7 включают шесть часов работы на одном заряде, вместе с аккумулятором чехла добавляется еще 21 час. Наушники можно зарядить от чехла до трех раз.

Управление воспроизведением осуществляется через сенсорную панель, которая также позволяет вызвать Google Assistant. Аксессуар имеет датчики для распознавания, когда его вынимают из уха, и защиту от воды на уровне IPX4.

Цена

Цена LG Tone Free HBS-FL7 ожидается на уровне 200 долларов (около 4 900 гривен).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Цены LG Гигиена Новости Техно Техно Гаджеты
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