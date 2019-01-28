LG представит робота-помощника для "умного" дома

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LG представит робота-помощника для "умного" дома
LG представит робота-помощника для "умного" дома / unsplash

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Electronics патент на дизайн "робота для домашних хозяйств". Речь идет об "умном" помощнике для современного жилья.

К сожалению, техническая информация об устройстве не раскрывается. Но обнародованные изображения позволяют получить представление о внешнем виде новинки, сообщает 3DNews.

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Дизайн робота-помощника LG. В плане формы корпуса робот похож на "матрешку". В верхней части устройства расположен дисплей. Скорее всего, также будет реализована поддержка сенсорного управления.

LG робот
LG запатентовала робота-помощника

Над экраном можно заметить два "глазка": там расположатся камеры для организации видеотелефонии и отслеживания перемещений пользователей.

LG робот для дому
Робот-помощник от LG будет помогать управлять "умным" домом

Характеристики робота-помощника от LG. Можно предположить, что робот предоставит пользователям возможность общаться с интеллектуальным ассистентом. Таким образом, хозяева "умного" дома смогут с помощью голосовых команд запрашивать нужную информацию и взаимодействовать с другими бытовыми смарт-устройствами.

LG робот для дому
LG не сообщает дату старта продаж робота-помощника

Дата выпуска умного-робота LG. К сожалению, о возможных сроках выпуска коммерческого устройства с описанным дизайном пока ничего не сообщается.

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Теги: Техно LG робототехника Разработки Искусственный интеллект
Источник: Техно
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