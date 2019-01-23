LG запатентовала загадочный беспроводной динамик

Компания LG Electronics зарегистрировала в управлении США по патентам и торговым маркам (USPTO) дизайн "Беспроводного динамика" (Wireless speaker). Патентную заявку на разработку корейский производитель подал еще в 2017 году, однако получил сам патент только в начале 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте USPTO.

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Отметим, в документе не приводятся технические данные – есть только описание внешнего вида устройства.

Динамик выполнен в корпусе в форме усеченного конуса. В нижней части предусмотрена небольшая подставка для смартфона, обмен данными с которым должен осуществляться с помощью беспроводной связи.



LG запатентовала беспроводной динамик

Обнародованные изображения свидетельствуют о том, что новинка получит стандартные 3,5-миллиметровые аудиоразъемы и поддержку интерфейса USB Type-C.

Скорее всего, пользователи смогут не только прослушивать через динамик музыку, но и взаимодействовать с голосовым ассистентом. Подключение к компьютерной сети в этом случае могло бы осуществляться с помощью Wi-Fi.



LG не сообщает, когда представит беспроводной динамик

Впрочем, регистрация изобретения в базе USPTO не означает, что устройство с описанным дизайном вскоре появится на коммерческом рынке. Компания LG Electronics о планах выпуска гаджета ничего не сообщает.

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