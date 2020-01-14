Кто такой блокчейн разработчик: как стать самым востребованным специалистом по LinkedIn

Соцсеть LinkedIn представила свой прогноз по наиболее востребованным профессиям в 2020 году. Эксперты считают, что наибольший спрос будет иметь блокчейн разработчик. Поэтому мы попробуем объяснить, кто это такой, сколько он зарабатывает и что нужно уметь, чтобы стать блокчейн разработчиком.

Что делает блокчейн разработчик

Система блокчейна – это некая непрерывная последовательная цепочка, построенная по определенным правилам. Копии таких цепочек блоков можно разместить на многих автономных ПК.

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Изначально эту технологию применяли при создании криптовалюты. Однако, сейчас ее можно применять и в других сферах, например в банковской сфере, в системах, где нужно представлять удостоверение личности, где нужны мониторинги достоверности данных.

Следовательно, специалист по блокчейну разрабатывает программные приложения, которые будут выполнять узлы, входящие в цепочки блоков. Также разработчик настраивает взаимодействие программного обеспечения для работы с этими приложениями.

При этом любая ошибка может очень дорого обойтись клиенту, поэтому разработчик должен иметь очень хорошие навыки программиста по кибербезопасности. Также Blockchain-разработчику важно уметь максимально оптимизировать код.

Что должен уметь блокчейн разработчик

Специалист по блокчейну – это программист, поэтому он должен знать определенный язык программирования. Это могут быть C++, Python, Java, NodeJS и C# и другие, в зависимости от сферы применения блокчейна.

Также этот разработчик должен иметь навыки веб-разработчика, потому что у программ, взаимодействующих с Blockchain, чаще всего есть веб-интерфейс. Будет плюсом понимание асимметричной криптографии на основе эллиптических кривых.

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Пригодятся знания HTML, CSS, NodeJS и MongoDB. Навыки нетворкинга и систем безопасности тоже будут полезны, так как блокчейн-разработчики часто вынуждены общаться с представителями этих отделов.

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