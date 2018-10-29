Люди "позволили" искусственному интеллекту убивать котиков

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Люди "позволили" искусственному интеллекту убивать котиков
Люди "позволили" искусственному интеллекту убивать котиков / Фото из свободных источников

Исследователи из Массачусетского технологического института опубликовали интересные результаты масштабного онлайн-опроса. Ученые поставили пользователей перед тяжелым моральным выбором и результаты тестов оказались довольно неожиданными.

Об этом говорится в отчете.

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На специальном сайте под названием The Moral Machine более 2 миллионов человек из 233 стран отвечали на вопрос: кого должен сбить автомобиль на автопилоте в сложной ситуации.

Отметим, тест состоит из 13 вопросов, которые меняются при каждом прохождении. В них пользователю нужно решить, как должен поступить беспилотный автомобиль в сложной ситуации. Например, сбить мужчину или женщину, ребенка или взрослого, собаку или кошку и так далее.

Кроме того, в некоторых вариантах предлагается наехать на пешехода или же разбить машину и тем самым убить всех пассажиров в ней.

Тест на выбор приоритета для автопилота – смотрите видео

 

На основании около 40 миллионов ответов исследователи подвели итоги. Как выяснилось, респонденты в большинстве случаев готовы спасти других людей, пожертвовав животными, и молодых вместо старых. Если же трагедии не избежать ни в каком случае, то чаще всего голосуют за вариант с наименьшим количеством жертв. Реже всего проголосовали спасали котов, преступников и собак.

Также интересно, что ответы очень зависят от стран. Так, жители южных регионов чаще голосуют за спасение молодых людей, а вот на востоке ситуация с точностью до наоборот.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Авто
Источник: Техно
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