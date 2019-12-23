Лучшие приложения 2019 Android и iOS

Сделать ваш смартфон или планшет действительно полезным устройством помогут различные мобильные приложения. Развлечься и отлично провести время вы сможете благодаря прекрасным играм. Но какие же из них лучше выбрать? Об этом вы узнаете в этом разделе, где собраны лучшие мобильные приложения 2019 для iOS и Android.

Лучшее в Google Play

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Перед определением лучших приложений в своем маркетплейсе Google провел двухнедельное голосование, которое проходило с 11 по 25 ноября.

Лучшие игры 2019 года

Среди всех новинок по версии Google лучшей игрой была признана многопользовательская Call of Duty: Mobile – выпущена специально для смартфонов.

Сейчас она доступна для Google Android и Apple iOS. Согласно оценке агентства Sensor Tower, количество загрузок игры на 2 октября превысило 20 миллионов. А на текущий момент, по внутренним данным Activision Blizzard, шутер был загружен более 100 миллионов раз. На минуточку, это почти в 4 раза больше, чем PUBG Mobile и Fortnite.

Трейлер игры:

Google Play

App Store

Также одной из лучших игр года стала Angry Birds Dream Blast. Волна популярности Angry Birds уже давно прошла, сейчас многие геймеры даже не помнят, что такая игра была. Именно поэтому отношение к игре не отличается от других таких же в жанре.

Впрочем игра сделана на совесть и выглядит очень симпатично. Она точно затянет вас не на один час, или, как минимум, позволит сократить минуты ожидания в очереди или транспорте.

Трейлер игры:

Google Play

App Store

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Лучшие приложения 2019 года

Таким приложением оказался Video Editor – Glitch Video Effects. Это видеоредактор, который позволяет обработать видео перед публикацией в социальных сетях. Приложение позволяет наложить множество видеоэффектов и фильтров, чтобы сделать ролик уникальным.

Обзор приложения:

Google Play

Среди популярных приложений компания также отметила программу Ablo, которая позволяет познакомиться и найти друга среди пользователей по всему миру. Особенность приложения состоит в том, что пользователю не обязательно нужно знать язык человека из другой страны. Программа самостоятельно и в режиме реального времени переводит сообщения на язык, понятный для собеседника.

Как работает приложение:

Google Play

App Store

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Лучшее в App Store

Компания Apple также подвела итоги года и назвала лучшие игры и программы, которые захватили внимание пользователей и стали лучшими в 2019 году. Компания нестандартно подошла к формированию перечня этих приложений и отделила их по платформам: отдельно для смартфонов и планшетов.

Лучшие приложения 2019 года

Для iPhone таким стало Spectre Camera, которое разработала Lux Optics. Программа позволяет делать фото с длинной выдержкой, используя технологии искусственного интеллекта. Компания рекомендует применять приложение на iPhone 8 и более новых смартфонах Apple.

Демонстрация работы приложения:

App Store

Планшеты от Apple получили свое лучшее приложение, которым стало Flow by Moleskine. По сути это практичный блокнот, в котором можно делать записи, а также рисовать, чертить и применять другие художественные инструменты.

Функционал программы позволяет хранить любые идеи и мысли, делать быстрые скетчи или зарисовки и художественно дополнять собственные записи.

Демонстрация работы в приложении:

App Store

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Лучшие игры 2019 года

Игрой года для iPhone стала Sky: Children of the Light. Это многопользовательский квест со сказочным дизайном локаций. Игра позволяет исследовать уровни вместе с друзьями и радует красотой пейзажей и отличным музыкальным сопровождением.

Трейлер игры:

App Store

Google Play

iPad от Apple получил собственную игру, которая в 2019 году получила титул лучшего приложения в этой категории. Ею стала Hyper Light Drifter, которая, по сути, является обновленной версией классической 16-битной приключенческой игры. Игра способна подарить восторг от исследования локаций и стремительный экшн, который не отпустит в течение всей сессии.

Трейлер игры:

App Store

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