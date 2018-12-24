Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году

Смартфоны Xiaomi одни из самых популярных на украинском рынке. Устройства китайской компании недорогие, при этом по функционалу некоторые смартфоны не уступают известным флагманам. Про лучшие телефоны компании, которые были выпущены в 2018 году, поговорим далее.

Поэтому, учитывая характеристики, а также отзывы пользователей, Техно 24 подготовил рейтинг лучших смартфонов Xiaomi 2018 года.

Xiaomi Mi 8

Этот смартфон можно назвать одним из самых ожидаемых в 2018 году. И китайцы не подвели. С первого вида можно понять, что перед вами качественное флагманское устройство. Смартфон получил две стеклянные панели и алюминиевую раму.

Xiaomi Mi 8: видеообзор

Флагман оборудован AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD +.

Устройство имеет сдвоенную основную камеру с модулями на 12 Мп + 12 Мп. Благодаря поддержке искусственного интеллекта, камера может различать 206 сцен и автоматически оптимизировать экспозицию и насыщенность. Фронтальная камера тоже имеет разрешение на 12 Мп.

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Смартфон работает на топовом чипсете Snapdragon 845. Флагман получил расширенную функцию распознавания лица, которая должна быть гораздо более точной, чем в других Android-смартфонах.

Он был представлен еще весной этого года. Но на полках украинских магазинов Xiaomi Mi 8 появился в конце августа. Цены на флагман стартуют от 12 000 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8 Дисплей Тип: Super AMOLED

Диагональ: Безрамочный дисплей, 6,21 "

Разрешение: 2248 x 1080 пикслей

Тип: Super AMOLED Диагональ: Безрамочный дисплей, 6,21 " Разрешение: пикслей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 20 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 12 Мп + 20 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 3 400 мАч

3 400 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

Xiaomi Mi A2

Это недорогой смартфон, который тоже имеет свою аудиторию ценителей. Mi A2, как и его предшественника Mi A, любят за то, что работает устройство на чистом Android.

Xiaomi Mi A2: видеообзор

Смартфон получил 5,99-дюймовый широкоформатный LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9. Интересно, что Xiaomi Mi A2 не получил популярной нынче "моноброви". Но честно говоря, наличие рамы многим уже надоело. Устройство работает на 8-ядерном чипе Snapdragon 660. Кстати, в популярном бенчмарке AnTuTu процессор показал довольно неплохой результат – 139 208 баллов.

Xiaomi Mi A2 получил двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера имеет 20 Мп.

В Украине сейчас можно купить этот смартфон за 6 700 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi A2 Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 5,99 дюйма

Разрешение: 2160x1080 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 5,99 дюйма Разрешение: пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 660



Видеопроцессор Adreno 512



Qualcomm Snapdragon 660 Adreno 512 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 32 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 32 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 20 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 12 Мп + 20 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 3 010 мАч

3 010 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

Pocophone F1

Этот флагман еще до презентации получил немало слухов. В частности, производители обещали быстрый флагман за очень бюджетную цену. Это устройство стало первой моделью под новым брендом.

Pocophone F1 стал действительно самым дешевым флагманом, который работает на топовом чипе Snapdragon 845. Он получил 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246х1080 пикселей.

Pocophone F1: видеообзор

Также смартфон может похвастаться дополненной жидкостной системой охлаждения LiquidCool.

Он получил сдвоенную основную камеру с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп. А селфи можно сделать с помощью 20-мегапиксельной камеры.

Pocophone F1 в Украине стоит от 10 тысяч гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1 Дисплей

Тип: IPS

Диагональ: 6,18 дюйма

Разрешение: 2246 х 1080 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 6,18 дюйма Разрешение: 2246 х 1080 пикселей Процессор

Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ

Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 5 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 12 Мп + 5 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 4 000 мАч

4 000 мАч Операционная система Android 9.0 Pie

Xiaomi Mi Mix 3

Слухи и утечки о смартфоне появлялись еще за полгода до презентации. 15 октября фанаты таки дождались – Xiaomi обнародовала все характеристики, представив новинку официально. Так, устройство стало первым гаджетом компании, который изготовлен в дизайне слайдера. Таким образом инженерам удалось достичь показателя 93,4% дисплея от всей площади передней панели.

Xiaomi Mi Mix 3: видеообзор

Сдвиг дисплея выполняется с помощью магнитного механизма. При этом звук открытия можно персонализировать, выбрав соответствующий звуковой эффект.

Топовая модификация (8/256 ГБ) оценена в 575 долларов (около 16 300 гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей

Тип: AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 845 / Qualcomm Snapdragon 855 Видеопроцессор Adreno 630 / Adreno 640

Adreno 630 / Adreno 640 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 24 Мп+ 2 Мп Аккумулятор 3 850 мАч

3 850 мАч Операционная система Android 9.0 Pie

Xiaomi Black Shark 2

Black Shark 2 представили за два дня до презентации вышеупомянутого Xiaomi Mi Mix 3. Поэтому этот смартфон не получил должного внимания публики. И зря. Ведь этот игровой смартфон получился действительно топовым. Главной инновацией второго поколения Black Shark стала рекордное (на то время) количество оперативной памяти – тогда впервые в истории мобильных устройств смартфон получил 10 ГБ оперативки.

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Кроме того, от предыдущей версии Xiaomi Black Shark 2 отличается дизайном – новинка получила RGB-подсветку – могут светиться логотип и вставки на стороне. Также он оснащен флагманским AMOLED-дисплеем, а не IPS, как у предшественника.

Black Shark 2: видеообзор

Кроме того, новинка получила жидкостную систему охлаждения, что обеспечивает более длительный процесс игры без нагрева. Дополнительно также можно купить охлаждающий кейс с вентиляторами.

Топовая версия с 10 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ оценена в 605 долларов (это почти 17 тысяч гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Black Shark 2 Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6 дюймов

Разрешение: 2160х1080 пикслей

Тип: AMOLED Диагональ: 6 дюймов Разрешение: 2160х1080 пикслей Процессор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Память Оперативная: 6/8/10 ГБ

Встроенная: 128/256 ГБ

Оперативная: 6/8/10 ГБ Встроенная: 128/256 ГБ Камера Основная: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальная: 20 Мп

Основная: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальная: 20 Мп Аккумулятор 4000 мАч

4000 мАч Операционная система Android 8.1 Oreo

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