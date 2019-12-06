MacBook Pro 13 2019 внезапно выключаются: как решить проблему

На справочном портале Apple появилась новая статья, которая описывает метод решения проблемы с некоторыми MacBook Pro 13 2019 года выпуска начального уровня. Ноутбуки внезапно выключаются даже при полностью заряженном аккумуляторе.

В Apple проблему признали и подготовили рекомендации для решения проблемы с внезапным отключением ноутбуков.

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Что нужно делать

Для решения проблемы Apple предлагает выполнить следующие шаги:

Разрядите аккумулятор MacBook Pro до уровня ниже 90%.

Присоедините ноутбук к адаптеру питания.

Закройте все открытые программы.

Закройте крышку ноутбука, чтобы перевести его в спящий режим.

Оставьте MacBook Pro на зарядке не менее чем на 8 часа.

Обновите ноутбук до последней версии macOS.

Если этот алгоритм не исправит ошибку, Apple рекомендует обратиться за поддержкой на горячую линию.



Новый MacBook Pro 13 от Apple

Обновленный MacBook Pro 13 представили в июле. Ноутбук снабжен четырехъядерными процессорами Intel, сенсорной панелью Touch Bar даже в базовых моделях, технологией настройки дисплея True Tone и чипом безопасности Apple T2.

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