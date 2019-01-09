Mastercard изменила свой логотип

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Mastercard изменила свой логотип
Mastercard изменила свой логотип / newsroom.mastercard.com

Платежная система Mastercard изменила свой фирменный логотип – с него исчезла надпись Mastercard. Поэтому сейчас изображение состоит только из Mastercard Symbol, то есть символа из двух кругов оранжевого и красного цветов.

Об этом пишет ain.ua.

Как известно, Mastercard Symbol компания использовала в течение последних 50 лет. При этом, сама Mastercard до 1979 года называлась MasterCharge.

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Компания провела специальное исследование, которое показало, что отсутствие традиционной надписи не должно смутить покупателей: 80% клиентов узнавали бренд Mastercard только по визуальному символу.

Mastercard змінив свій логотип
Mastercard лишился фирменной надписи

Новую стилистику можно будет увидеть на банковских картах, в сфере ритейла и спонсорских программах.

Как рассказал Марк Бейрут, партнер компании Pentagram, которая разрабатывала новый логотип, новинка проще воспринимается на электронных устройствах.

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Теги: Техно Банки IT-бизнес
Источник: Техно
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