Meizu 16S: "живые" фото и характеристики смартфона

Вслед за утечкой фото смартфона Meizu 16S Plus в сети появились качественные изображения еще одной новинки – Meizu 16S. Китайские инсайдеры опубликовали в Weibo небольшую фотосессию с участием будущего смартфона и раскрыли спецификации флагмана.

Камера и дизайн. Как сообщает инсайдер, Meizu 16S оснащен двойной основной камерой с вертикальным расположением сенсоров и фирменной кольцевой вспышкой.

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По имеющейся информации, основная камера Meizu 16s будет оснащена 48-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX586 с оптической стабилизацией. Задняя крышка гаджета выполнена из стекла и слегка изогнутая по краям.



Meizu 16S получит двойную основную камеру

На нижнем торце корпуса расположились решетка динамика, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. На правой грани смартфона расположились кнопки регулировки громкости и включения.



Meizu 16S могут представить в апреле

Основные характеристики. Почти всю площадь передней панели смартфона, по данным источника, будет занимать 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов с тонкими боковыми рамками и разрешением Full HD +. Ширина верхней и нижней рамок, как и у модели 16th, будет одинаковой.

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По части спецификаций Meizu 16S приписывают процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ. Инсайдеры также сообщают о емкости аккумулятора 3600 мач с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт, в качестве операционной системы называется Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой Flyme.



Meizu 16S получит тонкие рамки вокруг дисплея

Дата релиза и цена. Анонс Meizu 16S предположительно состоится в апреле, ожидаемая цена смартфона на старте продаж составит приблизительно 475 долларов (около 13 000 гривен).

Одновременно с выпуском базовой версии аппарата состоится релиз "заряженной" модификации Meizu 16S Plus и геймерской версии смартфона под названием Meizu 16T.

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