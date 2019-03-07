Microsoft готовится представить обновленные ноутбуки-трансформеры Surface Book 2

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Microsoft готовится представить обновленные ноутбуки-трансформеры Surface Book 2
Microsoft готовится представить обновленные ноутбуки-трансформеры Surface Book 2 / Engadget

Корпорация Microsoft в ближайшее время планирует обновить гибридный ноутбук Surface Book 2 начального уровня. Об этом свидетельствует информация, которая уже начала появляться на сайтах сетевых ритейлеров.

Дисплей. Как сообщает MSPoweruser, речь идет о портативном компьютере с 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем PixelSense, который трансформируется. К слову, панель, примененная в девайсе, имеет разрешение 3000 × 2000 точек и поддерживает управление с помощью специального пера.

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Основные характеристики. До сих пор в оснащение устройства входил процессор Intel Core i5-7300U поколения Kaby Lake, который содержит 2 ядра с тактовой частотой 2,6-3,5 ГГц и графический ускоритель Intel HD Graphics 620.

Surface Book 2
Surface Book 2 получит мощный процессор от Intel

Обновленный компьютер получит 4-ядерный чип Core i5-8350U семейства Kaby Lake R, который функционирует на частоте 1,7 ГГц с возможностью повышения до 3,6 ГГц. В состав процессора включен графический ускоритель Intel UHD 620.

В оснащение новинки войдут 8 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель NVMe PCIe SSD емкостью 256 ГБ, два порта USB 3.0 Gen 1, порт USB Type-C, слот SD. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 17 часов.

Surface Book 2

Цена Surface Book 2 останется старой

Особенности. Панель с экраном в Surface Book 2 может отсоединяться от клавиатурной базы, что позволяет реализовывать различные режимы работы.

Цена и дата анонса. Цена обновленного компьютера останется на прежнем уровне – 1500 долларов (около 40 000 гривен). Дата официального релиза пока неизвестна.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты ноутбук Microsoft
Источник: 24 Канал
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