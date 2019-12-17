Microsoft неожиданно продлила срок поддержки Windows 10 Mobile

Еще осенью компания Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 Mobile. Редмондцы планировали "похоронить" когда-то перспективную операционку 10 декабря однако оказалось, что ее срок "жизни" продлили.

Что известно об обновлении

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Согласно описанию финального патча для Windows 10 Mobile (1709), компания прекратит поддержку операционки только 14 января 2020 года. О причинах изменения графика не сообщается.

10 декабря Microsoft выпустила патч с обновлением системы безопасности для устранения критических уязвимостей.

Хотя смартфоны на этой операционной системе продолжат функционировать, они больше не будут получать обновления безопасности и другие системные апдейты. Также прекратят техническую поддержку со стороны разработчиков операционки.

Будущие обновления

Поскольку срок окончания поддержки изменен буквально недавно, не исключено, что пользователей ждет дополнительный пакет обновлений в конце этого или начале 2020 года.

Ранее Microsoft порекомендовала пользователям Window 10 Mobile переходить на смартфоны под управлением Android или iOS.

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