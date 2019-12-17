Microsoft неожиданно продлила срок поддержки Windows 10 Mobile

1 Читати новину українською
Microsoft неожиданно продлила срок поддержки Windows 10 Mobile / Keddr.com

Еще осенью компания Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 Mobile. Редмондцы планировали "похоронить" когда-то перспективную операционку 10 декабря однако оказалось, что ее срок "жизни" продлили.

Что известно об обновлении

К теме: Новая версия iOS 13 оказалась опасной для детей

Согласно описанию финального патча для Windows 10 Mobile (1709), компания прекратит поддержку операционки только 14 января 2020 года. О причинах изменения графика не сообщается.

10 декабря Microsoft выпустила патч с обновлением системы безопасности для устранения критических уязвимостей.

Хотя смартфоны на этой операционной системе продолжат функционировать, они больше не будут получать обновления безопасности и другие системные апдейты. Также прекратят техническую поддержку со стороны разработчиков операционки.

Будущие обновления

Поскольку срок окончания поддержки изменен буквально недавно, не исключено, что пользователей ждет дополнительный пакет обновлений в конце этого или начале 2020 года.

Ранее Microsoft порекомендовала пользователям Window 10 Mobile переходить на смартфоны под управлением Android или iOS.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
сегодня
4851
Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Microsoft Интернет Windows 10
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
16 декабря 21:35 Лучшие смартфоны второго полугодия 2019 – подборка Техно 24
Анастасія Можаровська 509
15 декабря 22:00 "Русский Крым" от Apple, конфликт Huawei и США – техноскандалы 2019
Олена Кандяк 203
14 декабря 22:02 Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
Ірина Полицька 405
14 декабря 14:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 630
14 декабря 08:06 Как скачать музыку на iPhone: проверяем самые популярные способы
Анастасія Можаровська 2650
Новости
Больше новостей
Залиште відгук