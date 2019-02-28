Microsoft представит новую операционную систему Lite OS

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Microsoft представит новую операционную систему
Microsoft представит новую операционную систему / mediasat.info

Компания Microsoft уже вскоре представит свою новую операционную систему Lite OS. Она нацелена на пользователей более простых комплектующих.

Как пишет ain.ua, компания Microsoft разделила свою аудиторию на две категории – менее и более активных. Для последних выпустили Windows 10. И именно для менее активных пользователей разрабатывают Lite OS. Правда, это название не окончательное – возможно в итоге она получит другое название.

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Когда ждать. Официально представить разработку Microsoft может в мае на конференции Build. Если это произойдет, то летом уже начнется масштабное тестирование.

Microsoft представить нову операційну систему Lite OS
Новая операционная система Lite OS от Microsoft

Подробности. В сети появилось изображение интерфейса этой системы. Lite OS будет сначала работать исключительно с приложениями PWA и UWP, но впоследствии Microsoft может добавить также поддержку Win32.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Microsoft
Источник: 24 Канал
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