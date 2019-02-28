Microsoft представит новую операционную систему Lite OS
Компания Microsoft уже вскоре представит свою новую операционную систему Lite OS. Она нацелена на пользователей более простых комплектующих.
Как пишет ain.ua, компания Microsoft разделила свою аудиторию на две категории – менее и более активных. Для последних выпустили Windows 10. И именно для менее активных пользователей разрабатывают Lite OS. Правда, это название не окончательное – возможно в итоге она получит другое название.
Читайте также: Viber меняет правила: создателям чат-ботов придется платить
Когда ждать. Официально представить разработку Microsoft может в мае на конференции Build. Если это произойдет, то летом уже начнется масштабное тестирование.
Новая операционная система Lite OS от Microsoft
Подробности. В сети появилось изображение интерфейса этой системы. Lite OS будет сначала работать исключительно с приложениями PWA и UWP, но впоследствии Microsoft может добавить также поддержку Win32.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно