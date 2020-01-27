24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Microsoft выпустит внеплановое обновление для "мертвой" Windows 7

85 Читати новину українською
Иллюстративное фото / habr

Две недели назад, 14 января, Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7. Продолжить получать обновления после этого должны были только владельцы платной расширенной поддержки. Однако редмондская корпорация неожиданно объявила о выпуске еще одного бесплатного апдейта, чтобы исправить свою ошибку.

В начале января Microsoft выпустила для Windows 7 последнее обновление KB4534310, включающее патчи безопасности и исправления. После его установки пользователи начали жаловаться на внезапную ошибку – вместо установленных обоев появился черный фон. Долгое время компания никак не комментировала баг, но в конце концов все же решила разобраться в ситуации, сообщает The Verge.

К теме: Microsoft прекратила поддержку Windows 7: как бесплатно обновиться до Windows 10

Как отреагировали в Microsoft

В Microsoft признали, что финальное обновление Windows 7 вызвало ошибку с обоями, которые были выставлены со значением "Растянуть". Если же изображение установлено в формате "По центру", "Заполнение" или с другими параметрами, то никакой проблемы не наблюдается.


Microsoft выпустила внештатное обновление, чтобы исправить ошибку в Windows 7

Компания также объявила о выпуске небольшого патча, который исправит эту ошибку. Таким образом, миллионы пользователей Windows 7 получат бесплатное обновление даже после завершения официальной поддержки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Бьерндалену – 46: что нужно знать о живой легенде биатлона
сегодня
1085
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Microsoft
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:12 Обзор ноутбука Lenovo YOGA S940: производительность в изысканном дизайне
Анастасія Можаровська 240
сегодня 09:07 Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019
Ірина Полицька 1973
26 января 22:01 Вторая Земля? Почему нам нужно вернуться к изучению Венеры
Назар Токар 536
26 января 13:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 1104
25 января 22:07 Обзор смартфона OPPO A5 2020: мощная камера и рекордная автономность
Анастасія Можаровська 893
Новости
Больше новостей
Залиште відгук