Microsoft выпустит внеплановое обновление для "мертвой" Windows 7

Две недели назад, 14 января, Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7. Продолжить получать обновления после этого должны были только владельцы платной расширенной поддержки. Однако редмондская корпорация неожиданно объявила о выпуске еще одного бесплатного апдейта, чтобы исправить свою ошибку.

В начале января Microsoft выпустила для Windows 7 последнее обновление KB4534310, включающее патчи безопасности и исправления. После его установки пользователи начали жаловаться на внезапную ошибку – вместо установленных обоев появился черный фон. Долгое время компания никак не комментировала баг, но в конце концов все же решила разобраться в ситуации, сообщает The Verge.

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Как отреагировали в Microsoft

В Microsoft признали, что финальное обновление Windows 7 вызвало ошибку с обоями, которые были выставлены со значением "Растянуть". Если же изображение установлено в формате "По центру", "Заполнение" или с другими параметрами, то никакой проблемы не наблюдается.



Microsoft выпустила внештатное обновление, чтобы исправить ошибку в Windows 7

Компания также объявила о выпуске небольшого патча, который исправит эту ошибку. Таким образом, миллионы пользователей Windows 7 получат бесплатное обновление даже после завершения официальной поддержки.

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