Microsoft запускает собственный сервис для отслеживания коронавируса

Корпорация Microsoft запустила свой фирменный сервис, который помогает мониторить ситуацию с распространением коронавируса. Это сайт с информацией о пандемии и интерактивной картой.

Ресурс Microsoft размещен на домене Bing – это поисковая система, разработанная Microsoft. Здесь можно увидеть онлайн карту распространения вируса Covid-2019 и последние данные о количестве инфицированных.

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Как утверждают разработчики, они здесь систематизируют и регулярно обновляют сведения от Всемирной организации здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Также на портале можно узнать точное количество больных, а также сколько людей умерли вследствие вируса, а сколько полностью выздоровели.

Кроме того, после нажатия на ту или иную державу на интерактивной карте сайт выдает список актуальных новостных статей и видеоматериалов, связанных с распространением Covid-2019.

Важно, что этот сервис адаптирован не только под десктопы, а и для мобильных устройств.

Интерактивная карта от Microsoft, мониторящей распространение Covid-2019

Ситуация с Covid-2019 в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировали 5 случаев заболевания коронавируса: 4 в Черновицкой области и 1 в Радомышле на Житомирщине. Одна из больных, 71-летняя женщина, скончалась.

С 12 марта на всей территории Украины введен карантин, не работают учебные заведения и детсады. При Этом в отдельных городах (Черновцы, Одесса, Львов, Киев и Ивано-Франковск) введены более жесткие меры – на карантин закрывают все общественные заведения, кроме аптек, супермаркетов и банков. Кроме того, Украина прекращает международное железнодорожное сообщение, а с 17 марта и авиасообщение.

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